Bí quyết đơn giản giúp kiểm soát axit uric trước giờ nghỉ trưa

Chỉ một thói quen nhỏ trước giờ nghỉ trưa như uống đủ nước kết hợp vận động nhẹ có thể hỗ trợ thận đào thải axit uric, góp phần giảm nguy cơ gout.

Không cần đến thuốc hay các biện pháp can thiệp phức tạp, chỉ một thay đổi đơn giản trong sinh hoạt trước giờ nghỉ trưa cũng có thể góp phần kiểm soát nồng độ axit uric – yếu tố liên quan trực tiếp đến bệnh gout và nhiều rối loạn chuyển hóa.

Ảnh minh họa

Axit uric tăng âm thầm vào cuối buổi sáng

Axit uric là sản phẩm cuối của quá trình chuyển hóa purin – một hợp chất có nhiều trong thực phẩm giàu đạm và cũng được tạo ra nội sinh trong cơ thể. Theo các nghiên cứu sinh lý học, sau bữa sáng và nửa đầu ngày làm việc, cơ thể bước vào giai đoạn chuyển hóa mạnh, lượng axit uric được tạo ra nhiều hơn so với thời điểm sáng sớm.

Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt của không ít người, đặc biệt là nhân viên văn phòng, lại vô tình làm chậm quá trình đào thải axit uric. Uống ít nước, ngồi lâu một chỗ, ít vận động khiến lưu lượng máu đến thận giảm, làm thận hoạt động kém hiệu quả trong việc lọc và bài tiết axit uric qua nước tiểu.

Các chuyên gia cho biết, đây là lý do nồng độ axit uric trong máu có xu hướng tăng nhẹ nhưng kéo dài trước giờ nghỉ trưa, nhất là ở người trung niên, người thừa cân hoặc có tiền sử rối loạn chuyển hóa.

Uống nước đúng thời điểm giúp thận “giải phóng” axit uric

Nhiều công trình đăng tải trên các tạp chí dinh dưỡng và chuyển hóa cho thấy, việc bổ sung nước đều đặn trong buổi sáng đặc biệt là khoảng giữa buổi, trước bữa trưa – giúp tăng thể tích nước tiểu, từ đó làm loãng, thúc đẩy đào thải axit uric ra ngoài cơ thể.

Chỉ cần uống khoảng 300–500 ml nước lọc hoặc nước thảo mộc nhạt trước giờ nghỉ trưa đã được ghi nhận giúp cải thiện khả năng bài tiết axit uric ở những người có chỉ số tăng nhẹ. Đây là lượng nước vừa đủ để kích hoạt chức năng thận mà không gây áp lực lên bàng quang.

Khác với việc uống nhiều nước dồn vào buổi tối dễ dẫn đến tiểu đêm và rối loạn giấc ngủ uống nước vào thời điểm cuối buổi sáng được xem là “thuận sinh lý”, khi thận đang hoạt động hiệu quả nhất trong ngày.

Ảnh minh họa

Vận động nhẹ, yếu tố hỗ trợ bị bỏ quên

Không chỉ uống nước, một hoạt động tưởng chừng rất nhỏ là vận động nhẹ 5–10 phút sau đó cũng mang lại lợi ích rõ rệt. Đi bộ chậm, xoay khớp, giãn cơ hoặc thay đổi tư thế giúp tăng lưu lượng máu đến thận và hệ cơ xương, hỗ trợ quá trình lọc máu, bài tiết axit uric.

Điểm đáng lưu ý là vận động cường độ thấp không làm tăng phân hủy purin nội sinh – hiện tượng thường xảy ra khi tập luyện nặng hoặc vận động gắng sức. Nhờ đó, thói quen này đặc biệt phù hợp với người có nguy cơ gout, giúp hạn chế tình trạng ứ đọng tinh thể axit uric tại khớp mà không làm bùng phát viêm.

Bên cạnh đó, vận động nhẹ còn giúp giải tỏa căng thẳng tinh thần. Stress kéo dài có thể làm tăng cortisol, gián tiếp gây rối loạn chuyển hóa purin và góp phần làm axit uric tăng cao.

Ảnh minh họa

Áp dụng thế nào cho đúng?

Các chuyên gia khuyến nghị, để thói quen này phát huy hiệu quả, cần lưu ý một số điểm:

Uống khoảng 300–500 ml nước lọc hoặc nước thảo mộc nhạt như râu ngô, atiso loãng.

Tránh đồ uống nhiều đường, nước ngọt hoặc chứa fructose cao.

Vận động nhẹ nhàng 5–10 phút trước khi ngồi nghỉ trưa.

Không uống nước quá lạnh, không tập luyện cường độ cao vào thời điểm này.

Đối với người đang trong cơn gout cấp, suy thận nặng hoặc đang dùng thuốc hạ axit uric, việc điều chỉnh lượng nước cần có tư vấn y tế cụ thể để tránh ảnh hưởng đến phác đồ điều trị.

Trong bối cảnh các bệnh lý chuyển hóa ngày càng gia tăng, việc hình thành những thói quen nhỏ nhưng đúng thời điểm có thể trở thành “chìa khóa” giúp cơ thể tự điều chỉnh và phòng ngừa nguy cơ bệnh tật lâu dài.