Ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột, 2 bệnh nhi nhập viện cấp cứu

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 vừa cấp cứu cho bé Đỗ Nhã P. (26 tháng tuổi) và bé Ngô Minh Q. (31 tháng tuổi, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 19h30 ngày 7/1/2026, 2 cháu nhỏ chơi đùa ở nhà và vô tình ăn phải mì tôm để dưới gầm bàn có tẩm thuốc diệt chuột. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa 2 cháu nhập viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 để được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Lê - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: “Khoảng 1 tiếng sau khi ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột thì 2 cháu nhập viện Sản nhi Bắc Ninh số 1. Khi nhập viện 2 trẻ tỉnh, không sốt, không co giật, nhịp tim đều, được chẩn đoán là ngộ độc thuốc diệt chuột giờ thứ nhất và có chỉ định rửa dạ dày cấp cứu, truyền dịch, bù nước - điện giải theo phác đồ và theo dõi sát toàn trạng của trẻ. Khoảng 1 tiếng sau cấp cứu, sức khỏe 2 cháu đã ổn định hơn. Sau 2 ngày điều trị, 2 cháu được xuất viện về nhà.

Theo thống kê tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1, mỗi năm khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột với các mức độ khác nhau. Đáng lo ngại, một số trẻ nhập viện trong tình trạng rất nặng như suy hô hấp, co giật, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan - thận phải điều trị hồi sức tích cực kéo dài. Rất may là 2 cháu Nhã P. và Minh Q. được gia đình phát hiện sớm và đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời nên sức khoẻ hồi phục nhanh chóng và không để lại bất kỳ di chứng nào.

Thuốc diệt chuột là hóa chất có độc tính cao, khi vào cơ thể sẽ tác động hệ thần kinh gây đau đầu, co giật, liệt cơ, hôn mê; rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động; suy thận cấp; tác động đến hệ tiêu hóa gây đau bụng, buồn nôn, nôn… thậm chí có thể khiến trẻ tử vong chỉ với liều lượng nhỏ.

Để tránh các trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đáng tiếc có thể xảy ra, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh: Không để thuốc diệt chuột hoặc bả chuột ở nơi trẻ hay chơi đùa, nơi trẻ dễ nhìn thấy hoặc trong tầm với của trẻ. Thuốc diệt chuột phải được đựng trong các vật chứa đựng an toàn với trẻ và được ghi đúng nhãn mác. Không dùng các dụng cụ chứa đựng thức ăn, đồ uống để đựng thuốc diệt chuột vì rất dễ nhầm lẫn, trẻ có thể mang ra sử dụng.



Giáo dục, hướng dẫn trẻ về sự nguy hiểm của hóa chất và không được uống bất kỳ loại dung dịch, chế phẩm nào không rõ nguồn gốc nếu không có sự cho phép của người lớn; Luôn có người lớn giám sát trẻ trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, đặc biệt tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như khu vực chứa hóa chất; Khi phát hiện trẻ ăn/uống nhầm thuốc diệt chuột/hóa chất thì cần nhanh chóng đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời để hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong ở trẻ.

Phòng ngừa luôn là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe trẻ em.