6 dấu hiệu thịt lợn bệnh, 'rẻ như cho' cũng không mua

Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng không nên ham rẻ mà mua thịt trôi nổi ngoài chợ, đặc biệt là những miếng thịt có dấu hiệu bất thường.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít tiểu thương đã tuồn ra thị trường thịt lợn bệnh, thịt lợn chết hoặc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những loại thịt này thường có giá rẻ bất thường, dễ khiến người tiêu dùng “ham rẻ rước họa vào thân”. Thực tế, trong mua bán hằng ngày vẫn tồn tại những dấu hiệu cảm quan cơ bản cho thấy miếng thịt có nguy cơ cao nhiễm bệnh, người tiêu dùng nên chủ động tránh xa.

Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến, giúp người mua giảm rủi ro khi chọn thịt lợn.

Màu sắc thịt bất thường

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của thịt lợn bệnh là màu sắc không tươi. Thịt lợn khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo.

Trong khi đó, thịt lợn bệnh thường có màu xám tái, thâm đen, đỏ sẫm hoặc ngả xanh. Một số miếng thịt còn xuất hiện các đốm trắng, nốt xuất huyết nhỏ – dấu hiệu của lợn mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bị nhiễm ký sinh trùng.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, nếu phần mỡ có màu vàng đậm, xám hoặc có lẫn đốm lạ, người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua, dù giá rẻ đến đâu.

Thịt có mùi hôi lạ, tanh bất thường

Thịt lợn tươi có mùi đặc trưng nhẹ, không gây khó chịu. Ngược lại, thịt lợn bệnh thường có mùi hôi, tanh nồng, mùi chua hoặc mùi thuốc kháng sinh. Trong một số trường hợp, tiểu thương dùng hóa chất để khử mùi, khiến thịt có mùi lạ khó phân biệt. Nếu ngửi kỹ vẫn thấy mùi bất thường, tốt nhất nên tránh xa.

Kết cấu thịt nhão, chảy nước

Thịt lợn sạch, khỏe sẽ có độ đàn hồi tốt. Ảnh minh họa

Dùng tay ấn nhẹ vào miếng thịt là cách đơn giản để kiểm tra độ tươi. Thịt lợn sạch, khỏe sẽ có độ đàn hồi tốt, khi ấn vào sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Ngược lại, thịt lợn bệnh thường nhão, mềm bất thường, khi ấn tay để lại vết lõm lâu hồi phục, thậm chí rỉ nước nhiều. Đây có thể là dấu hiệu thịt đã bị bơm nước, nhiễm vi khuẩn hoặc đang trong quá trình phân hủy.

Da lợn và lớp mỡ có dấu hiệu lạ

Da lợn khỏe mạnh thường mỏng, màu trắng hồng, không có vết bầm. Nếu thấy da dày bất thường, có nốt sần, vết thâm tím hoặc xuất hiện mụn nước, rất có thể đó là thịt từ lợn bệnh. Lớp mỡ của thịt lợn bệnh cũng thường mềm, dính tay, có mùi khó chịu, không săn chắc như thịt bình thường.

Xuất hiện hạch, u cục trong thịt

Các hạch nhỏ, u cục lạ hoặc sợi gạo trắng nằm trong thớ thịt là dấu hiệu nguy hiểm. Đó có thể là ký sinh trùng, sán hoặc hạch viêm do lợn mắc bệnh.

Những loại thịt này tuyệt đối không được sử dụng vì tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, nhiễm khuẩn nghiêm trọng cho người ăn.

Giá rẻ bất thường

Một dấu hiệu quan trọng khác là giá bán rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung. Thịt lợn sạch thường có giá ổn định, ít biến động mạnh.

Nếu thịt được rao bán với giá quá thấp, không có tem kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác.