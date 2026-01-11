[INFOGRAPHIC] 10 gia tộc giàu nhất thế giới 2025

Các gia tộc giàu có nhất thế giới chưa bao giờ giàu đến thế.
Công ty Kim Phong đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng là thách thức lớn đối với quản lý và chất lượng.
Các vườn bưởi Diễn đang tất bật vụ thu hoạch cuối năm và đón đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.
Năm 2025, CEO Apple Tim Cook nhận tổng thù lao 74,3 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024.
Đang vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Lê Duy Quang (SN:1996) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.
Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 85 triệu đồng.
John Ternus, lãnh đạo kín tiếng tại Apple, được xem là ứng viên hàng đầu kế nhiệm Tim Cook nếu vị CEO kỳ cựu quyết định rời ghế điều hành.
Tại một số chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội, hàng hóa bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự khu vực.
Với mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tượng ngựa mạ vàng đang trở thành mặt hàng hút khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nấm bụng dê được xem như một 'viên ngọc' quý giá bậc nhất trong thế giới ẩm thực thế giới.
Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng không nên ham rẻ mà mua thịt trôi nổi ngoài chợ, đặc biệt là những miếng thịt có dấu hiệu bất thường.
Lực lượng chức năng TP Cần Thơ vừa triệt xoá đường dây chuyên sản xuất, buôn bán nước hoa giả, bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 song nhiều nhà vườn tại thủ phủ quất Tứ Liên (Hà Nội) đã tiêu thụ khoảng 50% số cây trong vườn.
Khối gỗ trầm 15kg rất hiếm gặp ở xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) được trả tới 600 triệu đồng nhưng chủ nhân kiên quyết không bán.
Những trái cherry hảo hạng giá hơn 4,3 triệu đồng/quả có màu đỏ ruby đậm, bắt mắt, hương vị cân bằng giữa ngọt và chua.
Với khối tài sản ròng 32,2 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên lọt top 64 người giàu nhất hành tinh, theo cập nhật của Forbes.
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định các sản phẩm đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hàng loạt siêu thị gỡ bỏ sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long sau khi phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Trước khi vướng lùm xùm thịt bẩn được 'hô biến' thành đồ hộp, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long từng nhận giải TOP 50 thương hiệu mạnh Asean 2024.
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ đối tượng Trương Hữu Hiền (SN: 1989, ngụ xã Tân Thành Bình, Vĩnh Long) về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ 115 điện thoại nhãn hiệu Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.