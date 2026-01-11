[INFOGRAPHIC] Những kỷ lục của Trung Quốc về du hành vũ trụ năm 2025

Trong năm 2025, Trung Quốc lập kỷ lục với tổng cộng 92 vụ phóng không gian, hơn 300 vệ tinh đã bay lên quỹ đạo thành công...
Công ty Kim Phong đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng là thách thức lớn đối với quản lý và chất lượng.
Trước năm 2026, 3 con giáp gồng gánh quá nhiều dễ gặp khó khăn về tiền bạc và vận hạn, cần biết cân bằng để giữ vững tài chính.
Xuất hiện các vùng biển và sông nước nhiệt đới, diều lửa (Haliastur indus) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc đẹp và khả năng thích nghi linh hoạt.
Ẩn mình trong các thủy vực tĩnh lặng khắp châu Âu và châu Á, bọ que nước (Ranatra linearis) là loài côn trùng săn mồi có hình dạng kỳ dị và lối sống độc đáo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất có sự nghiệp thành công nhờ nỗ lực suốt thời gian dài, tài vận hanh thông.
SpainSat NG-2, vệ tinh liên lạc quân sự Tây Ban Nha, đã xảy ra va chạm với hạt vũ trụ khi đang tiến vào vị trí chỉ định trên quỹ đạo địa tĩnh.
Gắn bó với vườn nhà nhiệt đới, cây khế (Averrhoa carambola) vừa quen thuộc trong ẩm thực và văn hóa địa phương, vừa ẩn chứa nhiều câu chuyện sinh học thú vị.
Chu kỳ mặt trăng và sự lệch pha giữa lịch Dương và Âm khiến tháng Chạp chỉ đủ 29 ngày từ 2025 đến 2032, không có ngày 30 Tết.
Theo tử vi, 4 con giáp này sẽ thoát khỏi vận hạn năm 2025 và đổi đời giàu sang, viên mãn trong năm Bính Ngọ 2026.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học quốc tế cho thấy các đại dương trên thế giới đã hấp thụ lượng nhiệt kỷ lục trong năm 2025.
Một loại vũ khí dạng roi xích liên quan đến Trận chiến Grunwald được phát hiện hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/1, Thiên Bình nên độc lập hơn, danh lợi dễ đến. Bọ Cạp quý nhân phù trợ, có thực lực ắt sẽ thành danh.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây có những thay đổi lớn, gặp vận may vượt trội và có thể bước lên đỉnh cao sự nghiệp.
Trong thế giới khủng long kỷ Phấn Trắng, Linhenykus nổi bật như một ví dụ độc đáo về tiến hóa cực đoan của các loài săn mồi nhỏ.
Sở hữu ngoại hình kỳ lạ và lịch sử tiến hóa cổ xưa, rùa sông mũi lợn (Carettochelys insculpta) luôn khiến giới khoa học và công chúng tò mò.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần làm việc có trách nhiệm và có kế hoạch chi tiêu cho từng giai đoạn cụ thể.
Giữa những cánh rừng rậm Australia, chim thiên cầm lớn (Menura novaehollandiae) gây kinh ngạc bởi vẻ đẹp hiếm có và khả năng bắt chước âm thanh có 1-0-2.
Công viên Quốc gia Virunga ở Congo mới thông báo tin vui về việc một con khỉ núi quý hiếm sinh đôi. Điều này được xem là “một sự kiện trọng đại”.
Thời điểm này, 4 con giáp dưới đây sẽ có nhiều cơ hội tài chính, nhưng quan trọng là biết tiêu tiền hợp lý để duy trì sự thịnh vượng lâu dài.
Các nhà khảo cổ học cho hay đã phát hiện kho báu kim loại ở Anh chứa một chiếc kèn chiến cực kỳ hiếm của người Celtic và có thể liên quan đến nữ hoàng Boudica.
Sáng 8/1, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả 31 cá thể động vật hoang dã, bao gồm nhiều loài quý hiếm.