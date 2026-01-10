Xử phạt Công ty Công nghiệp Hengwei 85 triệu đồng

Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 85 triệu đồng.

Ngày 10/01, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei.

Theo đó, Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei (địa chỉ trụ sở chính: Một phần lô D9, Khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án được quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8762151371 chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2025 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (nay là Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai) cấp cho dự án Nhà máy của Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Với hành vi vi phạm này, Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt tổng số tiền là 85 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

