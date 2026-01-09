Hà Nội

Cây dại mọc hoang ven rừng 13 triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Kinh doanh

Cây dại mọc hoang ven rừng 13 triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Nấm bụng dê được xem như một 'viên ngọc' quý giá bậc nhất trong thế giới ẩm thực thế giới.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nấm Morel (hay còn gọi Morchella, nấm bụng dê), là một trong những loại nấm quý hiếm mọc tự nhiên. Ảnh: Internet
Nấm Morel (hay còn gọi Morchella, nấm bụng dê), là một trong những loại nấm quý hiếm mọc tự nhiên. Ảnh: Internet
Thân nấm bụng dê có các rãnh và khe nổi lên, tạo ra một cấu trúc giống như tổ ong. Ảnh: Internet
Thân nấm bụng dê có các rãnh và khe nổi lên, tạo ra một cấu trúc giống như tổ ong. Ảnh: Internet
Loài nấm này màu sậm, từ nâu đến nâu đen, và thường có một mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Internet
Loài nấm này màu sậm, từ nâu đến nâu đen, và thường có một mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Internet
Nấm bụng dê thường mọc tự nhiên ở ven rừng, ven sông hay trên những khúc gỗ mục, đất mùn giàu dinh dưỡng và ẩm ướt. Ảnh: Internet
Nấm bụng dê thường mọc tự nhiên ở ven rừng, ven sông hay trên những khúc gỗ mục, đất mùn giàu dinh dưỡng và ẩm ướt. Ảnh: Internet
Kích thước của nấm bụng dê thay đổi theo điều kiện môi trường, cao từ 5-15cm chiều cao và đường kính mũ nấm từ 3-10cm. Ảnh: Internet
Kích thước của nấm bụng dê thay đổi theo điều kiện môi trường, cao từ 5-15cm chiều cao và đường kính mũ nấm từ 3-10cm. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, nấm bụng dê không mọc cố định ở một vị trí, mà thay đổi địa điểm qua từng mùa, khiến việc tìm kiếm trở thành thử thách. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, nấm bụng dê không mọc cố định ở một vị trí, mà thay đổi địa điểm qua từng mùa, khiến việc tìm kiếm trở thành thử thách. Ảnh: Internet
Người hái nấm phải dậy từ tờ mờ sáng, len lỏi trong rừng suốt cả ngày mới có thể mang về vài cây nấm quý. Ảnh: Namtruongtho
Người hái nấm phải dậy từ tờ mờ sáng, len lỏi trong rừng suốt cả ngày mới có thể mang về vài cây nấm quý. Ảnh: Namtruongtho
Không những vậy, nấm bụng dê chỉ tồn tại trong khoảng 10 giờ đồng hồ, nếu không thu hoạch kịp, chúng sẽ lụi tàn. Ảnh: Internet
Không những vậy, nấm bụng dê chỉ tồn tại trong khoảng 10 giờ đồng hồ, nếu không thu hoạch kịp, chúng sẽ lụi tàn. Ảnh: Internet
Do sự khan hiếm này, giá nấm bụng dê khô trên thị trường dao động từ 11-13 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt
Do sự khan hiếm này, giá nấm bụng dê khô trên thị trường dao động từ 11-13 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt
Không chỉ hiếm, nấm bụng dê còn có mùi vị ngon, bùi béo như thịt lợn, thơm phức và giá trị dinh dưỡng cao. Nấm bụng dê có thể chế biến thành nhiều món như xào, nấu súp, nướng, hầm....Ảnh: Internet
Không chỉ hiếm, nấm bụng dê còn có mùi vị ngon, bùi béo như thịt lợn, thơm phức và giá trị dinh dưỡng cao. Nấm bụng dê có thể chế biến thành nhiều món như xào, nấu súp, nướng, hầm....Ảnh: Internet
#Nấm bụng dê quý hiếm #Thế giới ẩm thực cao cấp #Thu hái nấm tự nhiên #Giá trị dinh dưỡng nấm #Thách thức săn tìm nấm #nấm bụng dê

