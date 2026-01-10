Bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực khủng ở Đồng Tháp

Đang vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Lê Duy Quang (SN:1996) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 06/01, trên tuyến cao tốc Trung Luong - Mỹ Thuận đoạn thuộc ấp 7, xã Long Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 thuộc Phòng 6 - Cục Cảnh sát Giao thông tiến hành chặn dừng, kiểm tra ôtô mang BKS: 51D - 192.13 do Lê Duy Quang (SN: 1996, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Đối tượng Lê Duy Quang cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ôtô có chứa 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại Jet, Hero và Scott.

Làm việc với Cơ quan Công an, đối tượng Lê Duy Quang đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

