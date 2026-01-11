Dâu tây Trung Quốc bán đầy chợ, làm sao để phân biệt với dâu Mộc Châu?

Thời gian gần đây, dâu tây Mộc Châu bắt đầu vào mùa nên nguồn hàng tung ra thị trường khá dồi dào. Tuy nhiên, bên cạnh sản phẩm dâu tây của Việt Nam, trên thị trường xuất hiện hàng loạt mặt hàng dâu tây có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Không ít tiểu thương vì trục lợi vẫn nhập những loại dâu tây không đảm bảo chất lượng, gắn mác "dâu tây Mộc Châu, dâu tây Đà Lạt,..." để bán cho người tiêu dùng với giá cao.

Dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, mọng nước. Ảnh: Facebook

Tại chợ đầu mối, các nhà cung cấp vẫn nhập số lượng lớn dâu tây Trung Quốc với giá rẻ bằng một nửa so với dâu tây Mộc Châu.

Để phân biệt dâu tây Trung Quốc với dâu tây Mộc Châu, một số chủ cửa hàng trái cây lâu năm cho biết, người tiêu dùng nên quan sát kỹ khi mua.

Quả dâu tây Trung Quốc thuôn dài, đít nhọn, cuống xanh, dài, lồi và to. Khi bổ đôi sẽ thấy có nhiều phần trắng, quả cứng, ruột xốp. Khi ăn, dâu có vị nhạt và mùi hắc như lưu huỳnh.

Dâu tây Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, mọng nước, mềm hơn, núm sát vào quả, thậm chí tụt vào trong. Khi bổ đôi, quả dâu tây Mộc Châu có phần thịt đỏ nhạt, ăn có vị ngọt đậm kèm chua thanh, mùi rất thơm.

Dâu tây Mộc Châu thường có kích thước to, nhỏ không đều. Người bán phân thành nhiều loại theo kích thước để bán theo hộp. Quả càng to, đẹp giá càng cao, mỗi hộp đóng 500 gram để tránh dập nát.

Một điểm dễ phân biệt nữa là dâu tây Mộc Châu quả hình oval, to ở phần cuống và thuôn ở phần đuôi. Ngược lại, dâu tây Trung Quốc quả dài, dẹt, màu đỏ nhưng không đậm, sờ vào có độ cứng. Đặc biệt, dâu tây Trung Quốc có cuống dài, lá thường héo.

Dâu tây Mộc Châu không để được lâu, nếu để 2 ngày sẽ bị thâm, lá héo. Trong khi đó, dâu Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi.

Trên thị trường, dâu tây Mộc Châu được rao bán với đủ các mức giá, tùy theo kích thước như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ. Mức giá dao động từ 50.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg.

Trái lại, dâu tây Trung Quốc giá chỉ rẻ bằng một nửa dâu tây Mộc Châu, khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg.