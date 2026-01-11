Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Dâu tây Trung Quốc bán đầy chợ, làm sao để phân biệt với dâu Mộc Châu?

Để phân biệt dâu tây Mộc Châu và dâu tây Trung Quốc, cần quan sát kỹ màu sắc, hình dáng, mùi thơm, vị, kích thước...

Hoàng Minh (tổng hợp)

Thời gian gần đây, dâu tây Mộc Châu bắt đầu vào mùa nên nguồn hàng tung ra thị trường khá dồi dào. Tuy nhiên, bên cạnh sản phẩm dâu tây của Việt Nam, trên thị trường xuất hiện hàng loạt mặt hàng dâu tây có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Không ít tiểu thương vì trục lợi vẫn nhập những loại dâu tây không đảm bảo chất lượng, gắn mác "dâu tây Mộc Châu, dâu tây Đà Lạt,..." để bán cho người tiêu dùng với giá cao.

dau-tay1.jpg
Dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, mọng nước. Ảnh: Facebook

Tại chợ đầu mối, các nhà cung cấp vẫn nhập số lượng lớn dâu tây Trung Quốc với giá rẻ bằng một nửa so với dâu tây Mộc Châu.

Để phân biệt dâu tây Trung Quốc với dâu tây Mộc Châu, một số chủ cửa hàng trái cây lâu năm cho biết, người tiêu dùng nên quan sát kỹ khi mua.

Quả dâu tây Trung Quốc thuôn dài, đít nhọn, cuống xanh, dài, lồi và to. Khi bổ đôi sẽ thấy có nhiều phần trắng, quả cứng, ruột xốp. Khi ăn, dâu có vị nhạt và mùi hắc như lưu huỳnh.

dau-tay3.jpg
Dâu tây Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, mọng nước, mềm hơn, núm sát vào quả, thậm chí tụt vào trong. Khi bổ đôi, quả dâu tây Mộc Châu có phần thịt đỏ nhạt, ăn có vị ngọt đậm kèm chua thanh, mùi rất thơm.

Dâu tây Mộc Châu thường có kích thước to, nhỏ không đều. Người bán phân thành nhiều loại theo kích thước để bán theo hộp. Quả càng to, đẹp giá càng cao, mỗi hộp đóng 500 gram để tránh dập nát.

Một điểm dễ phân biệt nữa là dâu tây Mộc Châu quả hình oval, to ở phần cuống và thuôn ở phần đuôi. Ngược lại, dâu tây Trung Quốc quả dài, dẹt, màu đỏ nhưng không đậm, sờ vào có độ cứng. Đặc biệt, dâu tây Trung Quốc có cuống dài, lá thường héo.

Dâu tây Mộc Châu không để được lâu, nếu để 2 ngày sẽ bị thâm, lá héo. Trong khi đó, dâu Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi.

Trên thị trường, dâu tây Mộc Châu được rao bán với đủ các mức giá, tùy theo kích thước như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ. Mức giá dao động từ 50.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg.

Trái lại, dâu tây Trung Quốc giá chỉ rẻ bằng một nửa dâu tây Mộc Châu, khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg.

#Phân biệt dâu tây Trung Quốc và Mộc Châu #Đặc điểm nhận biết dâu tây tươi #Chất lượng và nguồn gốc trái cây #Ảnh hưởng của nhập khẩu trái cây #Kỹ năng chọn mua dâu tây tươi ngon #Giá cả và phân khúc thị trường dâu tây

Bài liên quan

Kinh doanh

Dâu tây Mộc Châu đầu mùa nửa triệu đồng/kg vẫn hút khách

Do số lượng đầu mùa còn hạn chế nên dâu tây Mộc Châu trên thị trường hiện có mức giá tương đối đắt đỏ, có loại lên tới gần nửa triệu đồng/kg. 

dau1.jpg
Những ngày cuối tháng 12, trên các chợ dân sinh, siêu thị hay chợ online tại khu vực Hà Nội, dâu tây Mộc Châu bắt đầu được bày bán với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Facebook
dau2.jpg
Theo đó, dâu tây được chia theo các kích thước khác nhau, như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ. Ảnh: Facebook
Xem chi tiết

Dâu tây 500.000 đồng/quả đang gây sốt ngon cỡ nào?

Dâu tây có giá nửa triệu đồng mỗi trái là một trong những loại dâu cao cấp nhất tại Nhật Bản, được đánh giá cao nhờ hương vị ngọt thanh, không có vị chua hay chát.

Dau tay 500.000 dong/qua dang gay sot ngon co nao?
Theo Hãng tin Fox News, một cửa hàng thực phẩm hữu cơ ở Los Angeles (Mỹ) thu hút sự chú ý khi bày bán một quả dâu tây có giá lên tới 19,99 USD (hơn 500.000 đồng). Ảnh: Erewhon 
Xem chi tiết

Vì sao dâu tây giá rẻ tràn ngập chợ?

Dâu tây giá rẻ đang được bày bán tràn ngập các chợ dân sinh, đường phố và trên các trang mạng xã hội, với giá chỉ 20.000 đồng/hộp.

Dâu tây “siêu rẻ”
Theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến đường, các chợ dân sinh, các sạp hàng trái cây trên địa bàn TP HCM không khó để bắt gặp những bảng quảng cáo dâu tây giá rẻ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới