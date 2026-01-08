Hồ sơ công ty Halong Canfoco giữa lùm xùm thịt bẩn 'biến' thành đồ hộp

Trước khi vướng lùm xùm thịt bẩn được 'hô biến' thành đồ hộp, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long từng nhận giải TOP 50 thương hiệu mạnh Asean 2024.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Dân Việt

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Halong Canfoco chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2001 với mã chứng khoán CAN. Công ty hiện sở hữu 3 công ty thành viên tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Halong Canfoco ghi nhận sự chuyển biến về lợi nhuận dù doanh thu sụt giảm. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 470 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2024 (527 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng, đảo chiều mạnh mẽ so với mức lỗ 5,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Halong Canfoco đạt 344,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 286,6 tỷ đồng đầu năm.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Halong Canfoco thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Công ty dự kiến phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Tổng số vốn thu về có thể đạt 75 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng dành cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp. Phần còn lại, 25 tỷ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương di dời nhà máy ở số 71 Lê Lai (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đến năm 2040 được phê duyệt vào tháng 4/2025, khu đất này được chuyển đổi sang mục đích đất cây xanh công cộng, buộc công ty phải bàn giao lại mặt bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (8/1), cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ long ngược dòng giảm về mức giá sàn 27.900 đồng/cổ phiếu. Đà sụt giảm mạnh đẩy giá cổ phiếu lùi sâu về đáy hơn 3 năm diễn ra ngay sau khi thông tin tiêu cực về vụ việc 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phanh phui.

Tạm dừng phiên sáng 8/1, cổ phiếu CAN giảm 4,19%, dừng ở mức 29.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, năm 2024, Halong Canfoco nhận giải thưởng "TOP 50 thương hiệu mạnh Asean 2024".