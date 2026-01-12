Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm lạ ở Tây Ninh

Bộ Y tế chỉ đạo điều tra vụ ngộ độc do nấm lạ tại Tây Ninh, tăng cường tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm và đảm bảo an toàn cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ghi nhận, một số người dân trên địa bàn đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm hái trong vườn, với các triệu chứng như mệt mỏi rã rời, tê bì chân tay. Các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ sở y tế nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu, điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh;

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng khi xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đặc biệt chú trọng phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên, trong đó:

Khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử dụng các loại động, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ, côn trùng lạ…; Hướng dẫn người dân biện pháp chế biến an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương; Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; Hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, được bảo quản đúng cách và trong thời hạn sử dụng.

Đối với các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, việc tuyên truyền cần được thực hiện bằng hình thức phù hợp, có thể sử dụng tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo Chính phủ, Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 9/1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân là chị N.N.H. (43 tuổi, ngụ tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn nấm hái trong vườn.

Theo lời kể, thấy nấm mọc trong vườn nhà sau mưa có hình dáng rất giống loại nấm rơm vẫn ăn hàng ngày, chị H. đã hái về để chế biến món ăn cho gia đình.

Khoảng 4h sau khi ăn, chị H. có biểu hiện mệt mỏi, tê tay chân, hồi hộp… Nghi ngờ chị H. bị ngộ độc thực phẩm, người nhà nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị ngộ độc do ăn nấm, kèm theo nguy cơ rối loạn điện giải.

Để đảm bảo an toàn, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) điều trị và theo dõi sát.

Sau một ngày điều trị tích cực, chị H. đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các triệu chứng thuyên giảm rõ rệt... Hiện sức khỏe chị H ổn định và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ, để phân biệt nấm độc, người ta thường dựa vào màu sắc, mùi và hình dạng của nấm. Thông thường, nấm độc có màu sắc sặc sỡ và có đốm màu trắng, đen, đỏ nổi trên mũ nấm. Nấm độc có mùi thơm, khi ngắt sẽ có nhựa chảy ra.

Những loại nấm có phần gốc phình to giống củ hầu hết là nấm độc. Tuy nhiên, trên thực tế, một số loại nấm độc lại có màu sắc và hình dạng giống với nấm thường nên rất dễ gây nhầm lẫn. Do đó, người dân cần nhận biết và phân biệt được các loại nấm, nếu chưa rõ nguồn gốc, không biết loại nấm đó có độc hay không thì tốt nhất không nên ăn.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp đã ăn nấm và thấy xuất hiện các biểu hiện nôn nao, buồn nôn, đi ngoài cần nhanh chóng gây nôn càng sớm càng tốt để đẩy bớt độc tố ra ngoài, đồng thời cần uống nhiều nước, tốt nhất là dùng oresol. Ngoài ra, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.