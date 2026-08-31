Nhận biết dấu hiệu u não để tránh biến chứng nguy hiểm

Mọi tổn thương ở não bao gồm cả bệnh u não đều có thể đe dọa đến tính mạng. Do đó, mọi người cần nhận biết biểu hiện u não giai đoạn đầu để chữa trị kịp thời.

Đau đầu, chóng mặt và buồn nôn vốn là những biểu hiện lâm sàng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc coi thường các triệu chứng này có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Khi các cơn đau xuất hiện với mật độ dày đặc, kết hợp cùng dấu hiệu bất thường về thị giác, vận động hoặc nhận thức, người bệnh cần lập tức thăm khám y khoa. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của u não, một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Theo các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, không phải tất cả các trường hợp đau đầu đều là u não. Tuy nhiên, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng.

U não là tình trạng các tế bào phát triển bất thường trong não hoặc các cấu trúc liên quan. Khối u có thể lành tính hoặc ác tính, nhưng ngay cả u lành tính cũng có thể gây nguy hiểm nếu chèn ép các vùng chức năng quan trọng.

Những dấu hiệu những dấu hiệu cảnh báo u não không nên bỏ qua

Các triệu chứng của u não phụ thuộc vào vị trí, kích thước và tốc độ phát triển của khối u. Ban đầu, bệnh có thể chỉ biểu hiện bằng những dấu hiệu khá mơ hồ nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Một số dấu hiệu cụ thể như:

Đau đầu kéo dài, tăng dần: Cơn đau có thể âm ỉ, xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi tăng khi ho, hắt hơi hoặc cúi người. Tuy nhiên, đau đầu đơn thuần không đồng nghĩa với u não.

Buồn nôn, nôn không rõ nguyên nhân: Có thể xuất hiện cùng đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng. Khi triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, cần được đánh giá nguyên nhân.

Co giật: Một cơn co giật mới xuất hiện ở người chưa từng có tiền sử động kinh là dấu hiệu cần được thăm khám sớm.

Rối loạn thị lực, vận động, ngôn ngữ: Người bệnh có thể nhìn mờ, nhìn đôi, yếu hoặc tê tay chân, đi lại khó khăn, mất thăng bằng, nói khó.

Thay đổi trí nhớ, hành vi: Giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ hoặc thay đổi tính cách cũng có thể liên quan đến tổn thương tại một số vùng não.

Khi nghi ngờ u não, bác sĩ có thể chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) và các xét nghiệm cần thiết. Một số trường hợp cần sinh thiết để xác định bản chất khối u.

Phương pháp điều trị phụ thuộc vào loại u, vị trí, kích thước và tình trạng người bệnh, có thể gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc điều trị nội khoa.

BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, cho biết phần lớn trường hợp đau đầu trong cộng đồng không phải do u não. Tuy nhiên, khi đau đầu kéo dài, tăng dần và kèm co giật, nôn, yếu tay chân, giảm thị lực hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đi khám sớm.

Việc phát hiện sớm u não giúp mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Vì vậy, mỗi người cần lắng nghe những thay đổi của cơ thể, không chủ quan với các triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển bất thường.