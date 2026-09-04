Mâu thuẫn trong đêm, 13 thanh thiếu niên kéo nhau truy đuổi bằng dao kiếm

Xảy ra mâu thuẫn, các thanh thiếu niên mang theo hung khí truy đuổi nhau trên đường ở Sơn La, khiến 3 người bị thương.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã triệu tập 13 đối tượng liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự và xảy ra tai nạn trong đêm 2/9 tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h25p cùng ngày, tại khu vực ngã ba Pa Háng, thuộc Tổ dân phố Tây Tiến, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nguồn video: HBSL

Theo thông tin ban đầu, 9 thanh thiếu niên cùng 4 đối tượng trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, 9 thanh thiếu niên về nhà lấy dao, kiếm rồi truy đuổi, đánh 6 người khác. Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, rượt đuổi nhau trên đường và xảy ra tai nạn. Hậu quả khiến 1 người bị gãy xương mác trái, 1 người bị gãy xương đòn trái và 1 người bị gãy xương đùi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Mộc Sơn và các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, truy tìm những người liên quan.