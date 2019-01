Uniland huy động vốn trái phép tại dự án Cát Tường Phú Hưng?

Uniland tuồn nhiều lô đất nền sai phép ra thị trường

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội, các kênh thông tin cũng như tại khu vực thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xuất hiện nhan nhản thông tin rao bán đất nền tại dự án Cát Tường Phú Hưng (xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).



Theo thông tin quảng cáo, dự án Cát Tường Phú Hưng do Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Cát Tường (Cát Tường Real Estate, công ty con của Cát Tường Group).

Ngày 11.12.2018, Cát Tường Group đã ký kết hợp đồng hợp tác để cho Công ty Cổ phần Uniland (Công ty Uniland, có địa chỉ tại tòa nhà U&I, số 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được phép phân phối, huy động vốn tại dự án Cát Tường Phú Hưng, khi bên trong dự án này chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép xây dựng và cấp phép mở bán.

Cát Tường Group ký hợp tác phân phối với Uniland tại dự án Cát Tường Phú Hưng.

Dự án Cát Tường Phú Hưng mặc dù được quảng cáo có quy mô tổng diện tích hơn 92ha với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD và “hot” nhất tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, dự án Cát Tường Phú Hưng nằm khuất trong con hẻm nhỏ cách quốc lộ 14 khoảng 1km.



Bên trong công trình dự án, nhiều xe cẩu, máy ủi, xe ben đang hoạt động phục vụ cho việc san lấp mặt bằng, hệ thống hạ tầng chưa được triển khai.

Bên trong dự án Cát Tường Phú Hưng hiện đang được san lấp mặt bằng, chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy phép xây dựng. Ảnh: V.D.

Mặc dù bên trong dự án Cát Tường Phú Hưng chỉ là những bãi đất, nhiều ống cống nằm ngổn ngang chưa được sử dụng vào việc xây dựng hệ thống thoát nước. Nhưng ngay khu vực trung tâm dự án, một chiếc rạp lớn đã được dựng lên với rất nhiều bàn ghế, sa bàn mô hình nhà mẫu được đặt tại đây để giới thiệu cho khách hàng khi đến tham quan.



Hiện tại, dự án chỉ mới đang trong quá trình san lấp mặt bằng, chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép xây dựng và chấp thuận đủ điều kiện bán hàng nhưng rất nhiều nhân viên bán hàng của Công ty Cổ phần Uniland đã liên tục tổ chức đưa khách đến tham quan và ký hợp đồng giữ chỗ, mua bán ngay tại dự án Cát Tường Phú Hưng.

Theo một số nhân viên tại đây cho biết, mặc dù dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý nhưng đến thời điểm này đã có hàng trăm lô đất đã được bán cho khách hàng thành công.

Nhân viên của Công ty Cổ phần Uniland dẫn khách đến tham quan và mua bán tại dự án Cát Tường Phú Hưng. Ảnh: V.D.

Như vậy, với những hành vi trên, liệu Cát Tường Group có “bật đèn xanh” cho Công ty Cổ phần Uniland coi thường pháp luật, “làm bậy” huy động vốn trái phép tại dự án Cát Tường Phú Hưng nhằm đẩy rủi ro về phía khách hàng?



Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Uniland Bình Dương đã từng làm đơn vị phân phối, bán hàng cho một số dự án tại tỉnh Bình Dương như New Town 8 (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), Hài Mỹ New City (thị xã Thuận An, Bình Dương). Mặc dù chưa có đầy đủ pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng Công ty Uniland đã ngang nhiên tổ chức mở bán, huy động vốn trái phép hàng nghìn nền đất của các dự án nói trên.

Điều 58 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản ghi rõ: Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi đưa lên sàn giao dịch bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 6 - 12 tháng đối với hành vi này.

Mua dự án Cát Tường Phú Hưng, khách hàng dễ gặp rủi ro?

Từ những dấu hiệu sai phạm trên, phóng viên đã liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước để làm rõ. Theo trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước chưa cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng cho chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú Hưng, đồng thời Sở chưa có văn bản nào liên quan đến việc cho phép chủ đầu tư mở bán nhà ở, bất động sản hình thành trong tương lai.

Về thông tin huy động vốn trái phép tại dự án Cát Tường Phú Hưng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cho biết, Sở đã có văn bản số 3140/SXD-QLN ngày 12.12.2018 đề nghị chủ đầu tư trong việc huy động vốn (nếu có) phải đảm bảo các trình tự và nội dung yêu cầu theo quy định của pháp luật về Nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đầu tư tại dự án Cát Tường Phú Hưng, khách hàng dễ gặp rủi ro? Ảnh: V.D.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước còn cho biết thêm dự án Cát Tường Phú Hưng không cần phải xin phép UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, bởi vì Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 92ha nói trên.



Giải thích về điều này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cho biết, Dự án Khu đô thị mới Tiến Hưng (vừa qua được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận đổi tên thành “Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng”) được UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 03.5.2018.

Trong đó công nhận Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất, là chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư thì đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thì không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Vì vậy, sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (thực hiện các trình tự về đất đai, lập, thẩm định thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, thủ tục về môi trường, PCCC... ) và triển khai thực hiện dự án.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường từng thực hiện 2 dự án tại tỉnh Long An là dự án Cát Tường Golden River Residence (toạ lạc tại thị trấn Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) và khu đô thị Kiến Tường Central Mall (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). Tại 2 dự án này, Cát Tường Group đều có nhiều sai phạm và bị UBND tỉnh Long An xử phạt, yêu cầu tháo dỡ tên dự án không đúng với quy định.