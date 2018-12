Số phận hai cao ốc nghìn tỷ bị VAMC bán đấu giá giờ ra sao?

Dự án Cao ốc văn phòng V-Ikon "khởi sắc" sau lần bán đấu giá

Ngày 09/07/2018, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã thực hiện bán đấu giá thành công tài sản đấu giá là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Việt Thuận Thành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) với mức giá 301 tỷ đồng, cao hơn 1,6 tỷ đồng so với mức khởi điểm là 299,55 tỷ đồng.Tính tổng cả số tiền VAMC thu nợ của khách hàng sau khi mua nợ thì số tiền thu được khi bán đấu giá khoản nợ cao hơn giá mua nợ là 3,6 tỷ đồng.



Khoản nợ này được thế chấp bằng toàn bộ tài sản và quyền sử dụng một khu đất mặt tiền tại số 129A-131-131A-133-135A-153/33 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây cũng chính là Dự án Cao ốc văn phòng V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư trước khi bán cho VAMC.

Nói về cao ốc V -Ikon này, đây là dự án cao ốc văn phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế hạng A có tổng diện tích 1.106 m2, diện tích sàn xây dựng là 17.786,5 m2, quy mô 4 tầng hầm và 26 tầng cao.

Dự án V-Ikon được thiết kế hình tượng chữ V cao 125,8m tượng trưng cho thương hiệu Việt Thuận Thành. Điểm đặc biệt của V-Ikon so với các dự án cùng khu vực chính là sân đáp trực thăng có diện tích mâm đáp 230 m2.

Tòa nhà khởi công xây dựng vào cuối năm 2011, theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào năm 2013 tuy nhiên đến năm 2013 thì công trình chỉ mới đổ xong phần thô và lắp một phần kính.

Sau gần 5 năm bị ngừng thi công do thiếu vốn thì đến nay theo ghi nhận của Phóng viên Nhadautu.vn công trình đã được khởi công trở lại. Dưới đây là một số hình ảnh về Cao ốc văn phòng V-Ikon tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Dự án Cao ốc văn phòng V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư trước khi bán cho VAMC. Ảnh: Chu Ký.

Cao ốc V-Ikon tọa lạc tại số 129A-131-131A-133-135A-153/33 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Chu Ký.

Dự án cao ốc văn phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế hạng A trên khi đất rộng 1.106m2, quy mô 4 tầng hầm và 26 tầng cao. Ảnh: Chu Ký.

Cao ốc V-Ikon nằm trên hai mặt tiền đường Điện Biên Phủ và Phan Chu Trinh nối dài, đây là một trong những cửa ngõ vào trung tâm TP HCM. Ảnh: Chu Ký.

Hiện công trình đã được khởi công trở lại sau gần 5 năm bị ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: Chu Ký.

Dự án Saigon One Tower, VAMC "đau đầu" vì chuyện đấu giá



Trước đó, vào giữa tháng 7/2017, VAMC đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là công trình Saigon One Tower để thực hiện nghĩa vụ cho các khoản vay với Maritime Bank và Đông Á Bank. Sau khi VAMC thu giữ xong dự án Saigon One Tower, đơn vị đã thuê thẩm định giá xác định giá trị tài sản đảm bảo là dự án này đối với khoản vay gốc và lãi 7.000 tỷ đồng, sau đó tổ chức đấu giá công khai.

Tài sản cụ thể gồm quyền sở hữu 14.954 m2 diện tích thương phẩm của khu căn hộ cao cấp, quyền sở hữu và khai thác kinh doanh toàn bộ công trình xây dựng tầng hầm, khu trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và công trình phụ trợ.

Phiên đấu giá thu tòa nhà cũng được dự kiến diễn ra vào tháng 9/2017 với giá khởi điểm của khối tài sản này là 6.110 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên đấu giá sau đó lại bị tạm hoãn do dự án là tài sản rất lớn, việc định giá, đấu giá cần sự tham gia của nhiều cơ quan như Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Hiện VAMC cũng đang trong quá trình hoàn tất việc định giá dự án và chuẩn bị trình hồ sơ đến các cơ quan chức năng để mang dự án ra tổ chức đấu giá công khai.

Dự án Saigon One Tower tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 9/8/2007 và dự kiến hoàn thành trong năm 2011. Saigon One Tower được xem là dự án cao thứ 4 tại TP.HCM (sau Bitexco Financial Tower 68 tầng; The One 55 tầng). Dự án được xây trên khu đất vàng 6.672,2 m2 ngay quận 1. Công trình cao 41 tầng cao, tổng diện tích sàn xây dựng vào khoảng 127.126 m2 (tính cả hầm khoảng 152.000 m2).

Thế nhưng vào thời điểm cuối năm 2011, khi thực hiện được khoảng 80%, thì dự án bỗng nhiên ngừng thi công. Những hạng mục công việc còn lại gồm: lắp kính phần còn lại bên ngoài tòa nhà, cơ điện (M&E), xây dựng vách ngăn, lát sàn...

Theo ghi nhận của Phóng viên sau gần 8 năm "đắp chiếu" hiện dự án vẫn chưa thể thi công trở lại và đang có dấu hiệu bị xuống cấp.