Tỷ phú hàng đầu thế giới nói gì về tiền bạc?

Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos cho rằng tiết kiệm sẽ thúc đẩy đổi mới cũng như những ràng buộc khác. Và một trong những cách để thoát ra khỏi chiếc hộp chật hẹp là tự vẽ ra con đường cho mình. Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates chia sẻ: "Tôi có thể hiểu ước muốn sở hữu hàng triệu USD, đi cùng với nó là một chút tự do. Tuy nhiên, một khi bạn có nhiều hơn thế, tôi phải nói với bạn rằng, mọi thứ không có gì khác biệt". Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - CEO, chủ tịch của Berkshire Hathaway cho biết: "Tôi sẽ nói cho bạn cách làm giàu. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi". Nói về quyết định không bán công ty cho Facebook, Evan Spiegel, CEO của Snap Inc nói: "Không có nhiều người trên thế giới xây dựng được một doanh nghiệp như thế này. Tôi cho rằng đánh đổi nó để lấy chút lợi lộc trước mắt thì không phải là điều hay". Tỷ phú Larry Page - CEO của Alphabet Inc. (công ty mẹ Google) từng tiết lộ: "Nếu động lực của chúng tôi là tiền bạc, chúng tôi đã bán công ty từ rất lâu rồi và giờ đang nghỉ tại bãi biển". Sergey Brin - đồng sáng lập Google, chủ tịch của Alphabet Inc luôn nghĩ rằng rất nhiều tiền sẽ mua được một chút hạnh phúc. Tuy nhiên, điều đó không thật sự đúng. Nói về thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Alibaba vào năm 2014, tỷ phú Jack Ma chia sẻ: "Số tiền tôi có được ngày hôm nay là trách nhiệm. Đó là niềm tin của mọi người dành cho tôi". Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg cho rằng: "Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là "chỉ xây dựng một công ty". "Không chỉ là một công ty'' có nghĩa là tôi muốn tạo ra thứ gì đó mang lại thay đổi thực sự lớn trên thế giới". Larry Ellison - đồng sáng lập, CEO của Oracle quan niệm "tiền bạc không phải là thứ tương đồng với trí tuệ". Tỷ phú Richard Branson - người sáng lập Virgin Group cho biết không giữ tiền quanh mình và nếu có tiền, ông sẽ đầu tư vào các dự án mới. Nguồn ảnh: Business Insider. Video: 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2018. Nguồn: Youtube.

