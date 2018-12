Ngôi làng có 20 căn biệt thự Pháp cổ của các thương gia buôn lụa

Đây là căn biệt thự nằm trên mảnh đất rộng 300m2 thuộc sở hữu của gia đình ông Phạm Khắc Tiệp (SN 1949) ở thôn Nha Xá, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam. Bên ngoài, căn biệt thự gần như giữ được nguyên vẹn nét kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc. Ông Tiệp chia sẻ: "Căn biệt thự được ông nội tôi là cụ Phạm Ngọc Phả xây dựng vào năm 1930. Chi phí xây dựng khoảng 3.000 đồng Đông Dương. Cụ làm nghề buôn vải lụa tơ tằm. Bên cạnh cung cấp vải cho thương lái từ miền Nam, ông bà nội tôi cũng tự mang sang Campuchia, Lào, Thái Lan bán". Tất cả các cánh cửa ra vào, cửa sổ và cửa thông gió trong biệt thự đều được làm từ gỗ lim. Trải qua gần 100 năm nhưng hệ thống cửa vẫn chắc chắn, chưa có dấu hiệu bị mối mọt. Cụ Phả đã thuê kiến trúc sư người Pháp thiết kế nhà. Bản vẽ thiết kế của căn nhà vẫn được gia đình lưu giữ cho đến ngày nay. Gờ tường mang đậm phong cách châu Âu với các hoa văn uốn lượn tinh xảo cầu kỳ. Riêng hoa văn trên ban công có chữ "Thọ" - một nét văn hóa của người Á Đông. Tường nhà được sơn màu vàng - đặc trưng kiến trúc Pháp thời kỳ này. Cầu thang và mặt sàn tầng hai cũng được làm bằng gỗ lim. Căn biệt thự này ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Ông Tiệp kể: "Thời ấy, sắt thép khan hiếm, trong nước chưa sản xuất được nên phải nhập từ Pháp về. Thép cây, thép dầm, xi măng được vận chuyển theo sông Hồng, rồi thuê thợ rèn đến làm hàng tháng trời". Phía ngoài cửa chính là phù điêu hình con dơi ngậm đồng tiền. Hình ảnh này mang ý nghĩa "Phúc lộc song toàn". Căn biệt thự của gia đình bà Lê Thị Phước An (SN 1945 - con gái thứ 5 của vợ chồng thầy lang nổi tiếng trong làng) lại chỉ có 1 tầng, có sân vườn. Kiến trúc pha trộn giữa phương Tây và văn hóa bản địa. Những hàng cột vững chãi kết hợp với mái ngói, thềm nhà cao hơn mặt đường nên không bị ẩm thấp. Góc mái được làm cong uốn ngược, có hình rồng phía góc. Theo thời gian in trên tường, căn biệt thự được xây dựng năm 1933. Cánh cửa bằng gỗ lim nguyên khối, chạm trổ hoa văn nổi, có chiều cao hơn 2 mét. Bên trong căn biệt thự được ngăn cách thành 2 gian. Gian phía trong để thờ cúng, gian ngoài được bố bà An dùng làm nơi bốc thuốc, tiếp khách.

