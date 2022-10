Phá dỡ hàng trăm ki-ốt ở bãi biển Cửa Lò

Người dân kinh doanh tại bãi biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang đồng loạt tháo dỡ ki-ốt, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho chính quyền thực hiện quy hoạch lại bãi biển. (Ảnh: Dân Việt). Trước đó, sau khi thị xã Cửa Lò có kế hoạch giải tỏa các ki-ốt, địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, lập các tổ công tác đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền vận động, vì thế đa phần người dân đồng thuận, chấp hành. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM). Dọc bãi biển Cửa Lò có khoảng hơn 200 ki-ốt và nhà nghỉ dưỡng... phải di dời. (Ảnh: Dân Trí). Kế hoạch giải tỏa hơn 200 ki-ốt, nhà nghỉ... dọc bãi biển được lãnh đạo thị xã Cửa Lò đề ra từ nhiều năm trước. (Ảnh: Dân Việt). Sáng 12/10, nhiều chủ cửa hàng ăn uống nằm ở phía đông đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tất bật dọn dẹp, di dời tài sản và tháo dỡ cửa hàng theo kế hoạch giải tỏa của UBND thị xã Cửa Lò. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM). Nhiều người đang khẩn trương tháo dỡ các ki-ốt để trả lại mặt bằng cho chính quyền theo như cam kết trước đó. (Ảnh: Dân Việt). Các tài sản còn có thể sử dụng được người dân tập kết lên xe để vận chuyển đến nơi kinh doanh mới... (Ảnh: Dân Việt). ... hoặc tháo dỡ mang về trước khi bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM). Những ki ốt đã được giải phóng. (Ảnh: Dân Việt). Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) cho biết, hiện địa phương đã giải tỏa được 34 trong số 57 ki-ốt và công trình. Hầu hết ki-ốt khác người dân cũng đã di dời tài sản. (Ảnh: Dân Việt). Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho hay, hiện các ki-ốt dọc bãi biển đã và đang được tháo dỡ và bàn giao cho thị xã trước ngày 30/10. Riêng nhà nghỉ dưỡng Bộ Công an, hiện thị xã đã có văn bản làm việc với Công an tỉnh. Sau khi phê duyệt quy hoạch xong sẽ tiến hành tháo dỡ và sẽ làm xong trong năm 2022. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM). Dự kiến đến cuối tháng 10/2022, toàn bộ các ki-ốt kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò sẽ được tháo dỡ hết. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM).

