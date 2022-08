Cận cảnh hai dự án resort “khủng” của Golden City nằm đắp chiếu

Dự án khu resort Bắc đảo Lan Châu tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) do Công ty CP Golden City làm chủ đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 từ năm 2016. (Ảnh: Báo Nghệ An). Dự án khu resort Bắc đảo Lan Châu được quy hoạch, thực hiện trên diện tích đất gần 9,5 ha; phía Bắc giáp đường quy hoạch Cảng Cửa Lò rộng 30m, phía Nam cách bờ rào hiện trạng khách sạn Xanh 30m, phía Đông giáp bờ kè bê tông hiện trạng, phía Tây cách tim đường Bình Minh hiện trạng 28,5m. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Tổng mức đầu tư của dự án khu resort Bắc đảo Lan Châu là 284,62 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý 4/2019. (Ảnh: Báo Nghệ An). Tại dự án được phân thành 4 khối chức năng chính, gồm: Các nhà cụm nhà Bungalow ven biển; cụm biệt thự nghỉ dưỡng; khối khách sạn; khối dịch vụ du lịch; khối thể thao và công trình hạ tầng kỹ thuật. (Ảnh: Báo Nghệ An). Mục tiêu của dự án là nhằm “hình thành một khu nghỉ dưỡng du lịch đẹp, kết hợp với hạ tầng đồng bộ, tạo cảnh quan môi trường phong phú, thân thiện với môi trường; góp phần cung cấp các dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng cho cộng đồng dân cư cũng như tạo cảnh quan khu vực phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An”. (Ảnh: Phối cảnh dự án). Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án khu resort Bắc đảo Lan Châu vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ là một bãi đất trống được bao bọc với những hàng rào tôn. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Những dòng áp phích quảng cáo bên ngoài dự án đã rách tả tơi theo thời gian, các dòng chữ trên 2 cổng chính vào dự án không còn nguyên vẹn. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Ngày 24/6/2022, UBND thị xã Cửa Lò đã có văn bản gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, kiến nghị đưa dự án khu resort Bắc đảo Lan Châu vào kế hoạch kiểm tra năm 2022. (Ảnh: Báo Giao thông). Tiếp theo là dự án resort Golden City, nằm cạnh trục đường Võ Nguyên Giáp của bán đảo Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cũng do Công ty CP Golden City làm chủ đầu tư. (Ảnh: Zing). Dự án có quy mô 85.000m2, với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng và dự kiến đến tháng 12/2020 hoàn thành. (Ảnh: Zing). Sau khi khởi công, dự án được chủ đầu tư quây tôn phía trước rồi "an binh bất động" suốt hơn 1 năm sau đó. Cả dự án chỉ lác đác vài chiếc máy xúc, ủi hiện diện giữa bộn bề ngổn ngang các ụ đất cát và các ống cống bê tông đúc sẵn. (Ảnh: Nhà đầu tư). Tỉnh Quảng Bình từng nhiều lần có các văn bản đốc thúc nhà đầu tư triển khai dự án theo cam kết nếu không sẽ xem xét thu hồi. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường).

