Những dự án nghìn tỷ của gia đình ông Trần Bắc Hà

Những dự án "vàng" của gia đình ông Trần Bắc Hà được triển khai từ Bình Định đến Lào.

Dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng 2.900 tỷ đồng

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, ngày 1/8/2018, Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Định đề xuất UBND tỉnh Bình Định xem xét thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại TP Quy Nhơn. Nguyên nhân do chủ đầu tư chậm triển khai theo cam kết. Đây chính là dự án do con trai và con gái ông Trần Bắc Hà cùng một doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Bình Định Quyết định chủ trương đầu tư cho Liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và đối tác thực hiện dự án.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng thuộc sở hữu của bà Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà) và do bà Phương làm giám đốc.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn An Phú do ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) sáng lập và làm chủ tịch HĐQT.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng có mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng bị đề xuất thu hồi. Ảnh: Người lao động.

Dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng nằm trên khu đất K200 thuộc khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn, có diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.



Khu đô thị thương mại An Phú 300 tỷ đồng

Ngoài dự án Thiên Hưng, năm 2016, Cty CP Tập đoàn An Phú do con trai ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch HĐQT được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú với tổng vốn gần 300 tỷ đồng.

Khu đô thị An Phú triển khai trên mặt bằng rộng hơn 36.000m2 dọc mặt tiền đường Tây Sơn, cửa ngõ chính ra vào thành phố Quy Nhơn. Trong đó, diện tích đất nhà ở gần 13.643 m2, diện tích còn lại xây dựng các hạng mục dịch vụ thương mại và phụ trợ.

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn 4 sao hàng nghìn tỷ đồng

Dự án được biết đến nhiều nhất của gia đình ông Trần Bắc Hà là resort Hoàng Gia Quy Nhơn 4 sao chuyển từ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Gia Quy Nhơn được ví như khu "đất vàng" bởi có vị trí đắc địa ngay bờ biển Đông Nam trung tâm TP Quy Nhơn với giá thị trường khoảng hơn 100 triệu đồng/m2. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, resort Hoàng Gia Quy Nhơn có giá hàng nghìn tỷ đồng.

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn 4 sao của gia đình ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Star Travel.

Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tháng 10/2009, trước do bà Ngô Kim Lan - vợ ông Trần Bắc Hà - đứng tên đại diện. Tuy nhiên, cuối năm 2017, danh tính bà Lan được thay thế bằng một cá nhân khác: Ngô Thị Kim Oanh (em gái bà Lan). Dù đã chuyển nhượng nhưng thực tế sau đó, việc điều hành công việc tại resort Hoàng Gia Quy Nhơn đều do bà Lan và con gái thực hiện.



Dự án hàng nghìn ha tại Lào

Không chỉ ở Việt Nam, năm 2016, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình sang nước Lào thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak để ở và thành lập Công ty Sy Bun Huong.

Trụ sở doanh nghiệp của gia đình ông Trần Bắc Hà tại Lào. Ảnh: Người lao động.

Tại đây, doanh nghiệp triển khai hàng loạt dự án trồng cây nông nghiệp. Trong đó, dự án trồng cây chanh dây tại huyện Paksong, tỉnh Champasak rộng khoảng 10.000 ha, dự án trồng chuối tại tỉnh Savannakhet (cạnh cửa khẩu Lao Bảo) rộng khoảng 50.000 ha.



Với dự án 10.000 ha trồng chanh dây từ lúc sơ khai đến lúc thu hoạch mà ông Trần Bắc Hà cùng với mộ số người thân đã triển khai, chi phí đầu tư dự án lên đến hàng ngàn tỷ đồng.