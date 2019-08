Khánh Hòa: Trụ sở công an phường cũng bị... đầu nậu bất động sản rao bán

Ngày 13/8, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vừa ký công văn khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan kiểm soát tình trạng phân lô, bán đất nền trái phép đang diễn biến phức tạp, bát nháo trên địa bàn tỉnh này.

Đi tìm “siêu phẩm hoành tráng thuộc đặc khu”

Theo ông Trần Nam Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, gần đây xuất hiện nhiều tờ rơi quảng cáo, thông tin trên mạng xã hội và các trang web thông báo mở bán đất nền nhiều khu dân cư (KDC) ở Khánh Hòa. Đơn cử như KDC Phú Quý tại xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang; khu Đại Phú Quý tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa; KDC cao cấp Nam Vân Phong ở thị xã Ninh Hòa… Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, sở khẳng định trên các địa bàn này hiện không có bất kỳ dự án nhà ở nào mang tên như vậy.

Kết quả kiểm tra thực địa, thu thập hồ sơ từ Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nha Trang cho thấy vị trí khu đất được gọi tên KDC Phú Quý có bốn thửa đất, tổng diện tích gần 4.000 m2. Bốn thửa đất này đều là đất chuyên trồng lúa, thuộc quyền sử dụng của bốn người dân. Các chủ sử dụng đất đã thực hiện hợp thửa, tách thửa thành 34 lô nhỏ. Toàn bộ các thửa đất đều đã chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn. Khu vực này đã cắm mốc phân lô rõ ràng, xây dựng hạ tầng như san nền, làm đường bê tông nội bộ.

Trong khi đó, “dự án” KDC Đại Phú Quý được quảng cáo do Công ty CP Đại Phú Quý Land (quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm chủ đầu tư. Khu vực này rộng 1,3 ha, là đất ở theo hạn mức và đất trồng cây lâu năm thuộc quyền sử dụng của hai hộ gia đình. Hiện nay, toàn bộ diện tích này đã được san lấp mặt bằng và dự kiến sẽ được “xẻ” thành hàng trăm lô nhỏ.

Tương tự, “dự án” Villa in Central resort ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa cũng được rao bán rầm rộ với cái mác là siêu phẩm hoành tráng thuộc “đặc khu Nam Vân Phong”. Bên bán thậm chí còn trưng ra bản đồ quy hoạch phân lô 1/500 (không có cơ quan thẩm quyền phê duyệt). Hai đơn vị rao bán dự án này là Văn phòng Bất động sản Ninh Hòa và SH Land.

Ông Trần Hải, Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, khẳng định tại địa phương không có dự án nào tên Villa in Central resort. Vị trí dự án được quảng cáo là “nằm liền kề Trường Mầm non Ninh Hải” nhưng ghi nhận thực tế cho thấy bên trái trường này là trụ sở Công an phường Ninh Hải, bên phải là khu đất trống do phường quản lý, còn phía sau là một nghĩa địa. Theo ông Hoàng Đình Phi, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, địa phương cũng không có nơi nào mang tên đặc khu Nam Vân Phong như lời quảng cáo.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, thông tin: “Đây hoàn toàn là những dự án ma do một số doanh nghiệp, đơn vị môi giới hoạt động chui tự vẽ ra để lừa người mua. Chúng tôi đã giao công an thị xã điều tra, tìm người rao bán đất ảo để xử lý”.

Chủ khu đất ở thị xã Ninh Hòa (áo đen) nói không biết đất của mình bị vẽ thành dự án ma Villa in Central resort và rao bán. Ảnh: TT

Công an làm rõ nhân thân người mua gom đất



Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện đang có tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự đặt tên dự án cho khu đất, tự phân lô rồi bán nền. Nguồn gốc khu đất thường là đất nông nghiệp được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để chuyển nhượng cho khách hàng. Việc này dẫn đến khách hàng ngộ nhận đây là dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ông Trần Nam Bình cho rằng các tổ chức, cá nhân trên đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận khách hàng để cung cấp thông tin, quảng cáo sai sự thật nhằm trục lợi, làm méo mó thị trường bất động sản, gây nhiều rủi ro cho người mua.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND các huyện, thị xã, TP rà soát, kiểm tra, báo cáo tình trạng tự phân lô, chuyển nhượng nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật. Từ đó có phương án giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp. Đồng thời, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, cắm biển cảnh báo tại các địa điểm có dấu hiệu quảng cáo, rao bán, sang nền, phân lô.

Tỉnh cũng giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa tại các khu đất có tình trạng tự phân lô, chuyển nhượng nền.