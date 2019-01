Dự án lấn biển Lý Sơn trị giá 1.700 tỷ, người dân dè dặt vì lo

Dự án lấn biển có tên Khu Đô thị Thương mại dịch vụ THE SEA EYES, do công ty cổ phần phát triển Lý Sơn làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Vị trí triển khai dự kiến tại xã An Vĩnh, với tổng diện tích khoảng 54,6 ha, trong đó chủ yếu là mặt nước.

Dự án lấn biển THE SEA EYES bao gồm các hạng mục chính: Bãi tắm cộng đồng, khu đua thuyền, quảng trường, khu trung tâm thương mại, đất ở....Đến thời điểm này nếu triển khai xây dựng, THE SEA EYES là dự án lấn biển làm khu đô thị thương mại, dịch vụ đầu tiên ở Quảng Ngãi và lớn nhất ở Lý Sơn. Thời gian dự kiến thực hiện dự án 4 năm (từ 2019-2022).

Quảng trường biển, một trong những hạng mục của dự án THE SEA EYES.

Với số vốn đầu tư khá lớn và địa điểm thực hiện là đảo Lý Sơn, vì thế không khó hiểu khi nhận được nhiều sự quan tâm của người dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân huyện này.



Ông Ngô Văn Hồng, ở xã An Vĩnh, bày tỏ: "Một dự án lớn, tập trung đầu tư cho Lý Sơn như vậy là tốt. Nhưng việc xử lý môi trường, chất thải như thế nào sau khi đi vào hoạt động là điều người dân chúng tôi quan tâm. Hơn nữa, dự án lấn biển như vậy có tác động, ảnh hưởng gì tới môi trường và ý kiến của chuyên gia về việc này như thế nào?"

Qua 2 lần tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng vào cuối năm 2018 và gần giữa tháng 1.2019 vừa qua, băn khoăn và nỗi lo nhiều nhất của người dân mà cấp thẩm quyền Lý Sơn ghi lại, đó là: " Dự án này triển khai sẽ làm che chắn trước mặt 3 lăng và đình lớn của người dân đất đảo, vốn từ bao đời qua lăng và đình được chọn xây ở vị trí nhìn thẳng ra biển. Để làm dự án, nhà đầu tư chuyển nơi tổ chức đua thuyền truyền thống vào dịp lễ tết của người dân đảo ra khu vực ngoài xa hơn, không đảm bảo an toàn. Việc lấn biển xây khu thương mại sẽ làm mất đi nơi mưu sinh từ thu hái rong mơ, bắt ốc của người dân, nhà đầu tư và cấp thẩm quyền sẽ giải quyết thế nào?..."

Khu vực biển mà dự án THE SEA EYES dự kiến triển khai.

Chiều 14.1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã An Vĩnh, cho biết: "Chúng tôi ủng hộ triển khai dự án, nhưng các cấp ngành tỉnh, nhà đầu tư phải làm sao giải quyết thỏa đáng những kiến nghị để người dân có sự đồng thuận cao nhất.".



Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cũng bày tỏ: "Thời gian qua du lịch huyện nhà đã có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Lý Sơn. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng của đảo, đặc biệt là dịch vụ, giải trí... gần như không có gì. Vì vậy một dự án quy mô và bài bản như THE SEA EYES sẽ góp phần nào bù vào cái mà đang thiếu của du lịch Lý Sơn. Nhìn chung dự án phù hợp với chủ trương quy hoạch chung của huyện. Tuy nhiên những băn khoăn, kiến nghị của người dân đối với dự án này cần phải được giải quyết sao cho hài hòa và hợp lý".