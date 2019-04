Công ty Hòa Phát Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường, phải xin lỗi dân

(Kiến Thức) - Bị hàng trăm người dân vây trang trại lợn, Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang đã phải xin lỗi người dân và nhận trách nhiệm do hoạt động chăn nuôi của công ty gây ô nhiễm môi trường và đời sống người dân.

Hàng trăm hộ dân vây trang trại nuôi lợn Hòa Phát Bắc Giang



Từ năm 2017, đến đầu năm 2018, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang (công ty Hòa Phát Bắc Giang) đã triển khai thi công và đưa vào hoạt động dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học tại các thôn: Điệu, Tảu, Đồng Chòi, Hạ, Bản Bầu thuộc xã Long Sơn (huyện Sơn Động, Bắc Giang).

Dự án có tổng diện tích 110ha với tổng vốn đầu tư hơn 422 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi lợn nái sinh sản 5 nghìn con/năm; lợn thịt 18 nghìn con/lứa/năm.

Tuy nhiên, kể từ khi các dự án trang trại chăn nuôi lợn công ty Hòa Phát Bắc Giang được đưa vào hoạt động, hàng nghìn người dân địa phương đã phải sống với ác mộng do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, công ty Hòa Phát Bắc Giang liên tục xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép, dẫn đến không khí nồng nặc mùi hôi thối, các dòng sông, suối cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang bị tố gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều lần phản ánh đến các cấp chính quyền địa phương của tỉnh, cũng như các cơ quan ban ngành đã vào cuộc tìm hiểu, thậm chí đã xử phạt hành chính với số tiền lên đến vài trăm triệu nhưng thực trạng ô nhiễm môi trường do công ty Hòa Phát Bắc Giang gây ra không được cải thiện.

Bức xúc trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm, sáng ngày 6/4, hàng trăm người dân xã Long Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã kéo đến trước cổng công ty Hòa Phát Bắc Giang, chặn đường, bao vây khu vực không có người và phương tiện ra vào để phản đối hoạt động của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người dân dựng lều phản đối việc công ty Hòa Phát Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường.

Thậm chí, nhiều người căng lều bạt, yêu cầu công ty Hòa Phát Bắc Giang có biện pháp xử lý nước, phân thải và mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Trao đổi với PV Kiến Thức, về thực trạng ô nhiễm môi trường kể từ khi dự án trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang đưa vào hoạt động, bà Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, người dân thôn Đồng Chòi, xã Long Sơn) bức xúc, từ ngày trang trại lợn hoạt động tại đây, không khí lúc nào cũng nồng nặc mùi phân lợn rất hôi thối, những dòng sông, suối xưa trong mát giờ đen kịt bốc mùi khiếp đảm.

“Mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đáng lo ngại là mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn phủ rộng khắp các thôn thuộc xã Long Sơn, người dân đi làm trên đồi gần trang trại lợn lúc nào cũng muốn nôn ói. Về nhà phải đóng kín cửa nhưng vẫn không thể hết mùi. Nhưng mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhưng không nguy hiểm bằng việc nước thải từ trang trại ra sông suối có màu đen kịt, sủi bọt nhuộm đen sông Bè khiến người dân vô cùng lo lắng”, bà Loan cho biết.

Bà Nguyễn Thị Loan cho biết, trang trại lợn công ty Hòa Phát Bắc Giang xả thải đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Cùng tâm trạng bức xúc, ông Ngọc Văn Vinh – người dân thôn Đồng Chòi cho biết, người dân địa phương rất lo lắng cho sức khỏe người thân, đặc biệt là người già trẻ nhỏ.

“Trước thời điểm công ty Hòa Phát Bắc Giang xây dựng trang trại nuôi lợn ở đây, các dòng sông, suối vốn rất sạch là nơi cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho người dân. Tuy nhiên, sau khi trang trại nuôi lợn hoạt động, sông suối bị ô nhiễm, mùi hôi thối, nước và phân thải tràn lan, cuộc sống người dân bị đảo lộn với nỗi lo ảnh hưởng đến sức khỏe”, ông Vinh cho biết.

Ông Vinh lo lắng về sức khỏe của người dân nếu tình trạng ô nhiễm do công ty Hòa Phát Bắc Giang gây ra còn tiếp diễn.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, trong khoảng bán kính gần 1km xung quanh trang trại nuôi lợn đều ngập ngụa mùi hôi thối do phân lợn, những dòng sông, suối quanh trang trại dù đã có mưa lớn trôi bớt phần đen đặc do nước thải nhưng mùi hôi thối vẫn rất khủng khiếp. Đó cũng chính là lý do khiến người dân địa phương bức xúc, bao vây cổng trang trại nuôi lợn để đưa ra những kiến nghị.

Công ty Hòa Phát Bắc Giang thừa nhận sai phạm, xin lỗi người dân

Tại buổi đối thoại được tổ chức ngày 8/4 với sự tham gia của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo UBND huyện Sơn Động, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang), UBND xã Long Sơn và Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang với người dân xã Long Sơn, đại diện cho người dân, ông Nguyễn Sinh Cung, đại diện thôn Đồng Chòi tiếp tục phản ánh hoạt động chăn nuôi lợn của Công ty Hòa Phát Bắc Giang thời gian qua gây mùi hôi thối, ô nhiễm không khí, nguồn nước khu vực xung quanh cả ngày lẫn đêm.

“Nếu công ty tiếp tục chăn nuôi lợn thì không được gây ô nhiễm môi trường, nếu không thì chuyển đổi loại hình hoạt động khác”, thay mặt những người dân, ông Cung yêu cầu.

Cổng vào công ty Hòa Phát Bắc Giang.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Thành – người dân thôn Hạ, xã Long Sơn yêu cầu công ty phải có cam kết thời gian, lộ trình cụ thể việc khắc phục ô nhiễm môi trường và có văn bản ký kết rõ ràng.

“Nếu Công ty không thực hiện đúng cam kết, bà con sẽ thực hiện các biện pháp không để công ty tiếp tục hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Người dân sẽ giám sát việc thực hiện, nội dung cam kết của công ty”, ông Thành cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát (Công ty mẹ của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang) cho biết, công ty tiếp thu những ý kiến phản ánh của người dân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân và nhận trách nhiệm do hoạt động chăn nuôi của công ty gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Toàn cảnh trang trại chăn nuôi Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang.

“Công ty cam kết chuyển toàn bộ số lợn đang chăn nuôi hiện có tại Đồng Chòi đi nơi khác. Trong thời gian 3 tháng tới, không tiếp tục thực hiện việc đưa lợn con vào chăn nuôi để thực hiện khắc phục các tồn tại về môi trường, không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh”, bà Vân nói và đề nghị người dân tạo điều kiện cho nuôi nốt số lợn hiện có đến hết ngày 10/7/2019.

Đồng thời, đại diện công ty cho biết, sẽ thực hiện việc đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường, không xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Tiến Lệ – Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện các cam kết của Công ty Hòa Phát Bắc Giang trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Hiện Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường tỉnh Bắc Giang đã tiến hành lấy các mẫu tại Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát để xét nghiệm, làm căn cứ xử lý và đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vi phạm của công ty Hòa Phát Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường nếu có.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.