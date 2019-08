Biệt thự rộng 10 ha của MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga có gì đặc biệt?

Nghệ sĩ Thanh Bạch sinh năm 1959. Anh là MC nổi tiếng hàng chục năm qua ở trong và ngoài nước và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình, gameshow nổi tiếng về dancesport, hài kịch.

Về đời sống cá nhân, anh từng có cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương và có một con trai lớn từng hoạt động trong lĩnh vực MC. Năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương chính thức ly dị. Anh rất ít khi chia sẻ về đời sống tình cảm cá nhân sau hôn nhân đổ vỡ.

MC Thanh Bạch gây ấn tượng với lối dẫn chương trình giản dị, gần gũi và hài hước.

MC Thanh Bạch và vợ cũ - nghệ sĩ Xuân Hương.

Trong khi đó, bà trùm Thúy Nga là người khai sinh ra chương trình "Thúy Nga - Paris by night" đình đám tại hải ngoại. Chồng cũ của bà Thúy Nga là ông Tô Văn Lai. Năm 1963, cả hai đã thành lập cửa hiệu sản xuất băng nhạc, băng cải lương… là tiền thân của trung tâm Thúy Nga hiện tại.

Vô cùng nổi tiếng nhưng cũng rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ngay cả các “’gà cưng” như Như Quỳnh, Quang Lê, Minh Tuyết, Bằng Kiều cũng khó có tấm ảnh nào chụp chung với bà.

MC Thanh Bạch và "bà trùm " Thúy Nga Paris By Night tại một sự kiện gần đây.

Vậy nên người ta vô cùng bất ngờ khi năm 2016, MC Thanh Bạch tổ chức đám cưới với nữ đại gia Thúy Nga thu hút sự chú ý của dư luận vì lý do đám cưới tổ chức đến 9 lần.

Lý giải về chuyện này, Thanh Bạch cho biết, đây là "đám cưới nghệ thuật" với mục đích quyên góp tiền ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định sẽ tổ chức thêm nhiều đám cưới khác trong tương lai. Theo anh, đây việc làm cá nhân, không gây hại đến ai.

Đám cưới lần thứ 8 của MC Thanhh Bạch và bà Thúy Nga có màn đón dâu trên thuyền.

Trong chương trình “Chuyện của sao” cuối năm 2017, Thanh Bạch trải lòng: "Tôi và Thúy Nga không ai tán tỉnh ai hết, tự gặp nhau và cùng làm nên bản tình ca cho riêng mình. Các bạn trẻ thấy vậy chụp hình đăng trên mạng xã hội chứ chúng tôi không hề muốn khoe, vì hạnh phúc riêng giữ càng kín càng tốt.

Việc chúng tôi làm không ảnh hưởng xấu hay tổn thương đến bất kỳ ai thì không có việc gì phải ngại. Những ai đi dự đám cưới sẽ có cái nhìn khác và họ sẽ tự cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi dành cho nhau chứ không phải là một sự tính toán. Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua danh tiếng của mình để đi đến nơi chỉ có hai người".

Lại nói về đám cưới lần thứ 9 của MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga, nhờ có nó mà những hình ảnh về nơi ở của cặp vợ chồng này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Biệt thự rộng 10.000m2 của MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga.

Theo thông tin được chia sẻ, căn biệt thự của Thanh Bạch - Thúy Nga được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 10.000m2 tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai, khu vực giáp ranh với Vũng Tàu). Biệt thự được thiết kế đúng chuẩn của một resort phù hợp với mục đích nghỉ ngơi và đón tiếp bạn bè.

Từ cổng vào cho đến các lối đi dễ dàng bắt gặp những bức hình của hai nghệ sĩ.

Ngay từ cổng căn biệt thự đã có tên của bà Thúy Nga cùng logo của chương trình "Thúy Nga - Paris by night" được in rất to và hoành tráng. Xung quanh là những tấm ảnh khổ to như pano, áp phích của hai vợ chồng được treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.

Phòng khách vô cùng sang trọng nhưng cách bài trí cũng rất độc đáo, khác biệt

Bước qua cánh cổng căn biệt thự, dễ dàng bắt gặp các bức ảnh của MC Thanh Bạch và Thúy Nga. Từ ngoài vườn, trên nền đất, phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách... đều có những tấm ảnh rất lớn của 2 vợ chồng. nước hoa dung tích 1,5 lít.

Thiết kế sang trọng.

Phòng ngủ cũng treo rất nhiều ảnh của hai nghệ sĩ.

Căn biệt thự trung tâm. Theo thiết kế, biệt thự nhà vườn này có một căn biệt thự trung tâm cùng 4 phòng xây dựng độc lập khác, một chòi hóng mát, một mô hình tháp Eiffel thu nhỏ cùng hệ thống vườn cây sum suê, vô cùng gần gũi với thiên nhiên và thư giãn. Dãy 4 phòng dành riêng cho khách.

Một căn chòi giữa khu vườn rộng mát.

Biệt thự của MC Thanh Bạch và "bà trùm" Thúy Nga có những thiết kế rất độc đáo.

Tháp Eiffel thu nhỏ trong vườn nhà. Mức độ giàu có của MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga thì khỏi phải nói. Vậy nên độ sang trọng của căn biệt thự là không cần bàn cãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cách trang trí, sắp xếp đồ đạc "không giống ai" tại nơi của của cặp đôi nghệ sĩ cũng gây nhiều sự chú ý. Bồn tắm đôi lộ thiên đặt giữa khu vườn.

Phòng tắm hiện đại

Thiết kế gây khó hiểu nhất có lẽ là bồn tắm đôi lộ thiên ngay tại khu vườn xanh mát của vợ chồng nghệ sĩ. Bồn tắm đôi được đặt trong một khu chòi, gần như không có bất cứ thứ gì che chắn. Ngay cả MC Thanh Bạch cũng phải thừa nhận, những người "gan lắm" mới dám tắm ở đây.

Mộ bất động sản khác của MC Thanh Bạch. Ngoài căn biệt thự này, MC Thanh Bạch còn sở hữu một căn nhà khác nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM. Căn nhà cũng được bài trí độc đáo và khá lạ không hề thua kém.



Phòng khách được trang trí bằng một chữ ký rất to của MC Thanh Bạch để làm điểm nhấn.

Phòng để đồ đi diễn.

Phòng ngủ của nam MC.

Ngoài ra, rất nhiều tác phẩm tranh vẽ, biếm họa chân dung của chính anh cũng được tranh trí, bày biện trên tường.

Đặc biệt, phòng ngủ của Thanh Bạch lại có vẻ hơi "trẻ con" với gam màu xanh dương nhẹ nhàng, mát mắt.