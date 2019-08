Tháng cô hồn: Cháy hàng linh vật phong thủy mạ vàng

Ngoài hàng mã, hoa quả... những người buôn bán đồ phong thủy cũng được coi là đối tượng có cơ hội kiếm bộn tiền trong tháng cô hồn. Những đồ phong thủy ngoài ý nghĩa trang trí còn có công dụng tin tưởng khác như: trấn an, bảo vệ, đem lại may mắn.... Vì vậy, để tránh những điều này, nhiều người đã nhanh chóng chọn cho mình một sản phẩm có tác dụng đem lại bình an trong tháng 7 đầy rẫy những xui xẻo.

Theo đó, các của hàng buôn bán đồ phong thủy, trang sức phong thủy vào dịp này luôn kiếm được bộn tiền. Thậm chí, nhiều nơi cháy hàng vì nhu cầu của khách quá cao. Những món đồ mạ vàng này có nhiều mức giá khác nhau, thấp nhất là 2 triệu đồng, ở mức cao nhất có loại lên tới 50 triệu đồng.

Theo đại diện một công ty mạ vàng có tiếng ở Hà Nội, những loại vật phẩm phong thủy mạ vàng được lựa chọn nhiều trong tháng này như: Tỳ hưu mạ vàng, cóc ngậm tiền vàng, các linh vật mạ vàng theo tuổi mình, hoặc theo tuổi của người được tặng.

Ngoài việc bài trí tại nhà, phòng khách, hoặc bàn làm việc, thì nhiều khách hàng có thể bài trí các linh vật theo tuổi của mình trên xe ô tô với mong muốn an lành, may mắn trong suốt chuyến đi.

Đối với những người làm kinh doanh, những vật phẩm đem theo bên mình trong tháng này được xem là cực kỳ quan trọng vì điều này sẽ quyết định may rủi trong làm ăn. Theo đó, vị đại diện này tư vấn, những người này nên lựa chọn sản phẩm như: Thuyền buồm phong thủy mạ vàng, vì biểu tượng thuyền buồm mang hàm ý buôn bán, kinh doanh thuận lợi. Hay còn được ví với ý nghĩa là: thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ra, nhiều khách hàng sẽ lựa chọn tượng Phật bà quan âm hay Thần tài, bộ ông Tam Đa...Dưới đây là 3 sản phẩm phong thủy mạ vàng hút khách trong tháng cô hồn: