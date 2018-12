Biệt thự 100m2 của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với các bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (Bí thư quận ủy quận 2), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường), Trương Văn Út (phó trưởng phòng Quản lý đất - Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM).



Cùng ngày, tổ công tác của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can. Trong đó, tại căn nhà mà ông Nguyễn Thành Tài thường lui tới để sinh sống đã có một tổ công tác đến khám xét.

Ghi nhận của Tiền Phong tại hiện trường, căn nhà của ông Nguyễn Thành Tài tọa lạc trên đường số 13 (phường 4, quận 4, TPHCM) với bề thế, khang trang nhất khu này. Căn nhà nằm ngay ngã 3 với 2 mặt tiền thông thoáng. Theo người dân ở khu này, sau khi ông Tài về hưu thì thường lui tới căn nhà này để sinh sống.

Dưới đây là hình ảnh căn nhà của ông Nguyễn Thành Tài :