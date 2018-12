Toàn cảnh sân bay quốc tế Vân Đồn sắp chính thức hoạt động

Sáng 8/12 vừa qua, tại sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã tiền hành kiểm tra, xem xét chấp thuận đưa sân bay quốc tế Vân Đồn vào khai thác, sử dụng ngay cuối tháng 12 này. Ảnh: Người lao động. Tại buổi kiểm tra, các thành viên Hội đồng Nghiệm thu đều khẳng định các điều kiện về chất lượng công trình, an toàn cất - hạ cánh, trang thiết bị phục vụ bay...Ảnh: Anninhthudo. Theo đó, sân bay quốc tế Vân Đồn đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng cuối tháng 12 năm nay. Ảnh: Enternews. Hiện, các hạng mục công trình thuộc Dự án sân bay quốc tế Vân Đồn đã được thi công hoàn thành. Ảnh: Quảngninhskyline. Trong đó bao gồm 22 hạng mục thuộc khu bay và 27 hạng mục khu mặt đất. Ảnh: Quảngninhskyline.Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được khởi công ngày 22/3/2016 tại xã Đoàn Kết (huyện Vân Đồn) do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư. Ảnh: Sun Group. Sân bay được xây dựng trên tổng diện tích 325 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng. Ảnh: Quảngninhskyline. Sân bay quốc tế Vân Đồn được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt là cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Ảnh: Quảngninhskyline. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là sân bay quốc tế hiện đại với đường cất hạ cánh dài 3,6 km, rộng 45 m, có khả năng đón những loại máy bay chuyên chở hàng hoá và hành khách lớn. Ảnh: Lao động. Dự kiến, khi chính thức đi vào khai thác, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Quảngninhskyline. Trong khi đó, Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 30/12/2018, Hãng chính thức mở đường bay kết nối TP HCM với tỉnh Quảng Ninh thông qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Quảngninhskyline. Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ đường bay TP HCM - Vân Đồn với tần suất 1 chuyến/ngày bằng tàu bay Airbus A321. Ảnh: Anninhthudo. Video: Sân bay an toàn nhất thế giới. Nguồn: VTV1.

