Ông Nguyễn Thành Tài bị khởi tố vì liên quan đến "đất vàng" nào?

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM (nhiệm kỳ 2011-2015) do vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Ảnh: BCA. Ông Nguyễn Thành Tài bị khởi tố để điều tra những sai phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu giá khu "đất vàng" số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1 (TP HCM). Ảnh: Dân Việt. Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn có 3 mặt tiền theo đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm, gần kề Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Tiền Phong. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, (TP HCM), khu đất này có diện tích gần 5.000 m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Ảnh: Người lao động. Ban đầu, khu đất do 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê sử dụng làm trụ sở làm việc gồm: Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố, Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu điện thành phố và Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu (VITACO). Ảnh: Zing. Năm 2010, 4 công ty thuộc Bộ Công Thương (sau này là cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Lavenue) đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là Công ty TNHH Đầu tư Kido) quyền đầu tư phát triển dự án trên khu đất 8-12 Lê Duẩn. Ảnh: Vietnamfinance. Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue có vốn 2.100 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP.HCM, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty TNHH Đầu tư Kido. Năm 2011, UBND TP HCM cho phép Lavenue sử dụng khu đất xây khu phức hợp khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ...thời hạn cho thuê 50 năm. Ảnh: Tiền phong. Trong đó, duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất tại số 8 Lê Duẩn (3.433m2), theo giá thị trường là hơn 621,7 tỷ đồng; duyệt đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn theo giá thị trường là hơn 3,5 triệu/m2/năm. Ảnh: Plo. Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue đã nộp đủ số tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất đến 30/6/2016 vào ngân sách Nhà nước hơn 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại báo cáo kết luận số 138 năm 2016, UBND TP HCM có sai phạm trong việc không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất tại khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn. "Nếu đấu giá sẽ đem lại cho ngân sách hơn 2000 tỷ đồng"- kết luận nêu. Ảnh: Người lao động. Qua kiểm tra, khu đất 8-12 Lê Duẩn đang được tận dụng làm bãi trông giữ xe ô tô. Ảnh: Plo. Tháng 10/2018, TP HCM cho biết sẽ thu hồi khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1) và đấu giá. Ảnh: Plo. Theo Thanh tra Chính phủ, việc thu hồi khu đất có thuận lợi là hiện tại dự án chưa triển khai xây dựng mà đang làm bãi giữ xe. Ảnh: Người lao động. Hiện, giá đất tại khu vực đường Lê Duẩn khu trung tâm thành phố có giá trên 400 triệu đồng/m2. Ảnh: Plo.Khu đất số 8-12 Lê Duẩn từng lọt vào “danh sách” một trong ba dự án làm xấu bộ mặt TP do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ tên. Ảnh: Tiền phong. Video: Hà Nội thu hồi 47 dự án chậm tiến độ. Nguồn: VTC.

