Nhà Bè mở thầu dự án sửa Trường Mầm non Tuổi Ngọc, chỉ một nhà thầu tham gia

Dự án Trường Mầm non Tuổi Ngọc tại xã Nhà Bè, ghi nhận duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ tham gia gói thầu hỗn hợp trị giá hơn 7,1 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm 0,84%

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè, TP HCM đã hoàn thành mở thầu gói "Xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tuổi Ngọc vào lúc 10:00 ngày 02/07/2026. Đây là gói thầu hỗn hợp có giá toán được phê duyệt ở mức 7.105.388.777 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách xã.

Cục diện "một mình một chợ" tại gói thầu hỗn hợp

Dữ liệu ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đến thời điểm đóng thầu, gói thầu hỗn hợp nêu trên chỉ thu hút được duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Đơn vị nộp hồ sơ là Liên danh Tùng Đạt - Nam Phương, do Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Tùng Đạt (Mã định danh: vn0302947679, trụ sở chính tại số 7 Đường Số 15, Phường Linh Xuân, TP HCM) đại diện đứng đầu liên danh.

﻿ Nguồn: MSC

Tại biên bản mở thầu, Liên danh Tùng Đạt - Nam Phương đưa ra giá dự thầu sau giảm giá là 7.046.038.174 đồng. Qua đối chiếu toán học giữa giá dự toán gói thầu 7.105.388.777 đồng và giá dự thầu sau giảm giá 7.046.038.174 đồng, số tiền giảm giá mà nhà thầu đề xuất đạt 59.350.603 đồng tương đương với tỷ lệ 0.84%. Thời gian thực hiện hợp đồng được nhà thầu đề xuất là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói, hoàn toàn trùng khớp với các yêu cầu cốt lõi được chủ đầu tư đưa ra trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Năng lực Công ty Tùng Đạt

Tìm hiểu sâu về lịch sử tham gia đấu thầu của thành viên đứng đầu liên danh cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Tùng Đạt (MSDN: vn0302947679), có địa chỉ tại số 7 Đường Số 15, Phường Linh Xuân, TP HCM, được thành lập năm 2003 do Hồ Sĩ Trung làm người đại diện pháp luật. Hệ thống dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã từng tham gia 176 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng cử 115 gói thầu, trượt 54 gói thầu, 4 gói thầu chưa có kết quả và 3 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 1.847.584.667.806 đồng. Một đặc điểm đáng chú ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này đạt tới 99.18%, nghĩa là hệ số tiết kiệm bình quân chỉ ở mức 0.82%.

Hiện tại ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu này cũng đang chờ kết quả gói thầu Xây lắp Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Tân Phú Trung 2 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi, trị giá 7.241.547.527 đồng cùng 2 nhà thầu khác

Biến động hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu

Hồ sơ pháp lý của gói thầu này ghi nhận một diễn biến đáng lưu ý khi chỉ vài ngày trước thời điểm đóng thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-BQLDA ngày 26/06/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Quyết định sửa đổi này được đăng tải chính thức lên hệ thống e-GP vào lúc 14:13 ngày 26/06/2026 và điều chỉnh thời điểm đóng thầu là lúc 10:00 ngày 02/07/2026.

Nội dung sửa đổi tại Quyết định số 190/QĐ-BQLDA đã thực hiện điều chỉnh tăng hàng loạt tiêu chí định lượng thuộc Chương III về Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Cụ thể, yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm tối thiểu của nhà thầu tăng từ mức 9.217.000.000 đồng lên thành 9.690.000.000 đồng. Yêu cầu về nguồn lực tài chính khả dụng cho gói thầu tăng từ 2.028.000.000 đồng lên mức 2.132.000.000 đồng. Tiêu chuẩn quy mô giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu cho phần công việc hàng hóa (P) và xây lắp (C) cũng được nâng từ 3.380.000.000 đồng lên thành 3.553.000.000 đồng. Đối với nhân sự chủ chốt, năng lực của Chỉ huy trưởng công trường cũng được điều chỉnh khi giá trị công trình dân dụng tương tự từng tham gia được nâng từ mức tối thiểu ≥ 2.257.000.000 đồng lên mức ≥ 2.430.000.000 đồng so với mức cũ.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Dưới góc độ phân tích hồ sơ thầu thực tế, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Số liệu từ biên bản mở thầu cho thấy gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Tuổi Ngọc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia. Đối với các gói thầu xây lắp hỗn hợp có quy mô vốn hơn 7 tỷ đồng, việc hình thành cục diện đấu thầu không có sự cạnh tranh trực tiếp về giá giữa các nhà thầu thường dẫn đến kết quả tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt thấp. Thực tế ở gói thầu này, hệ số tiết kiệm chỉ đạt 0.84%. Do đó, khi tiến hành bước đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu, bên mời thầu và tổ chuyên gia cần rà soát đặc biệt kỹ lưỡng tính xác thực của các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, doanh thu và các hợp đồng tương tự mà liên danh đề xuất nhằm đảm bảo sự phù hợp tuyệt đối với các tiêu chuẩn mới được điều chỉnh."

Bên cạnh đó, phân tích về khía cạnh vận hành nguồn lực, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: Đối với một gói thầu hỗn hợp bao gồm cả xây dựng cải tạo nền sân, mái che và cung cấp lắp đặt các thiết bị điện tử, tivi, màn hình LED tương tác tại một cơ sở giáo dục như Trường Mầm non Tuổi Ngọc, tiến độ thi công 180 ngày là áp lực không nhỏ. Chủ đầu tư cần chú trọng rà soát biện pháp tổ chức thi công và khả năng điều động máy móc, nhân sự thực tế trên công trường của nhà thầu, tránh tình trạng doanh nghiệp bị quá tải hoặc phân tán nguồn lực dẫn đến nguy cơ chậm trễ mốc hoàn thành dự án".

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, căn cứ theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động đầu tư công tại các cơ quan hạch toán ngân sách cấp xã luôn đòi hỏi trách nhiệm giải trình rất cao của người đứng đầu. Mọi quy trình xác định giá gói thầu, lập hồ sơ mời thầu và xét duyệt trúng thầu đều phải hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn và phòng ngừa các rủi ro lãng phí ngân sách.

Hiện, gói thầu nêu trên vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.