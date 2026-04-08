Dấu hỏi hiệu quả kinh tế tại gói thầu xây dựng trường học ở xã Đạ Huoai

Gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1%, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công.

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng nhà hiệu bộ Trường Trung học cơ sở Trần Phú tại xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) vừa chính thức có chủ. Việc mức giá trúng thầu chỉ tiết kiệm cho ngân sách chưa tới 1% cùng bảng thành tích đấu thầu "dày cộm" của liên danh trúng thầu đang đặt ra nhiều góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và hiệu quả chi tiêu công tại địa phương.

Cuộc đua "song mã" và tỷ lệ tiết kiệm 0,91%

Theo Quyết định số 20/QĐ-VHXH do Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đạ Huoai ký ban hành ngày 24/03/2026, đơn vị trúng thầu dự án là Liên danh thi công xây dựng nhà hiệu bộ Trường Trung học cơ sở Trần Phú (gồm Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nam Việt và Công ty TNHH Hoàng Hữu Lộc).

Dữ liệu đấu thầu thể hiện, gói thầu có giá dự toán 5.576.849.360 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, giá trúng thầu được phê duyệt ở mức 5.525.623.897 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 51.225.463 đồng (tương ứng tỷ lệ khoảng 0,91%).

Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp E-HSDT. Đối thủ của liên danh chiến thắng là Công ty TNHH Xây dựng Anh Hùng Lâm Đồng đưa ra giá dự thầu 5.565.698.661 đồng nhưng đã bị loại theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BCĐG-TCG/NK của Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi.

Quyết định số 20/QĐ-VHXH phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng nhà hiệu bộ Trường Trung học cơ sở Trần Phú tại xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng). (Nguồn: MSC)

Giải mã năng lực của liên danh trúng thầu

Việc một gói thầu quy mô hơn 5,5 tỷ đồng thu hút ít nhà thầu tham gia và kết thúc với mức tiết kiệm thấp thường là chỉ báo khiến dư luận quan tâm. Tuy nhiên, khi bóc tách hồ sơ năng lực của liên danh trúng thầu, sức mạnh áp đảo của hai doanh nghiệp này mới thực sự lộ diện.

Thành viên thứ nhất, Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nam Việt (MST: 5801461298, địa chỉ tại xã Đạ Kho, tỉnh Lâm Đồng), có thể được xem là một "thế lực" đáng gờm. Trích xuất dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 21 gói thầu. Đáng kinh ngạc là họ đã trúng tới 20 gói và chỉ trượt duy nhất 1 gói (không có gói nào bị hủy hay chưa có kết quả). Tỷ lệ chiến thắng gần như tuyệt đối (trên 95%) phản ánh một năng lực chuẩn bị hồ sơ và tiếp cận dự án vô cùng nhạy bén.

Thành viên thứ hai, Công ty TNHH Hoàng Hữu Lộc (MST: 5801177110, địa chỉ tại xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), cũng sở hữu một bảng thành tích không hề kém cạnh. Doanh nghiệp này đã tham gia 14 gói thầu, trong đó trúng tới 11 gói, trượt 1 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 1 gói bị hủy. Sự dày dặn kinh nghiệm cộng hưởng cùng tỷ lệ trúng thầu áp đảo của Phúc Nam Việt đã tạo nên một liên danh gần như không có đối thủ tại cuộc thầu ở xã Đạ Huoai.

Một góc của xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tôn pháp luật và yêu cầu minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) luôn đặt mục tiêu đảm bảo Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế lên hàng đầu.

Bàn về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Pháp luật khuyến khích các nhà thầu có năng lực tốt tham gia đấu thầu. Một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu 20/21 gói là minh chứng cho năng lực thực thi. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp quá mạnh liên danh lại với nhau tại các gói thầu địa phương và trúng thầu với mức giá rất sát giá dự toán (dưới 1%), thì mục tiêu 'Hiệu quả kinh tế' cho ngân sách lại là một dấu hỏi. Trách nhiệm lúc này thuộc về quá trình lập hồ sơ mời thầu, khảo sát giá và định hướng thu hút cạnh tranh của Chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Việc xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thực hiện triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giáo dục là chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu phát triển sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Chính vì thế, từng đồng vốn ngân sách cần được chắt chiu và sử dụng hiệu quả nhất.

Việc liên danh Phúc Nam Việt – Hoàng Hữu Lộc trúng thầu là kết quả của một quá trình đánh giá hồ sơ. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của cuộc thầu sẽ được chứng minh qua chất lượng công trình và tiến độ thi công 330 ngày sắp tới.