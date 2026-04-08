Xã Tánh Linh: Công ty Vinaly trúng chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng

Công ty Vinaly vừa được chỉ định thầu dự án kè suối Thái Tri với giá hơn 1,74 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 26 triệu đồng.

Ngày 01/4/2026, Phòng Kinh tế xã Tánh Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 2: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, nạo vét, cải tạo và xây dựng kè suối Thái Tri, khu dân cư thôn Lạc Tín. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Vinaly.

Chi tiết quy trình phê duyệt hồ sơ

Theo dữ liệu hồ sơ Báo Tri Thức và Cuộc Sống trích xuất, dự án Khắc phục, nạo vét, cải tạo và xây dựng kè suối Thái Tri sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu năm 2025 chuyển sang năm 2026. Gói thầu số 2 (xây lắp) được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu quy trình rút gọn.

Các cột mốc thời gian thực hiện thủ tục pháp lý của dự án được ghi nhận cụ thể như sau: Ngày 30/3/2026, Chủ tịch UBND xã Tánh Linh ký Quyết định số 480/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Ngày 31/3/2026, Chủ tịch UBND xã Tánh Linh ký tiếp Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cùng ngày, biên bản thương thảo hợp đồng giữa Phòng Kinh tế xã Tánh Linh và Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Vinaly được thực hiện. Ngày 01/4/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tánh Linh ký Quyết định số 60/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Như vậy, toàn bộ quy trình từ khâu phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được hoàn tất trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc.

Quyết định số 60/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2 (xây lắp) thuộc dự án Khắc phục, nạo vét, cải tạo và xây dựng kè suối Thái Tri, khu dân cư thôn Lạc Tín. (Nguồn: MSC)

Dữ liệu về giá trị gói thầu và năng lực nhà thầu

Tại Quyết định số 484/QĐ-UBND, giá gói thầu số 2 được phê duyệt ở mức 1.776.056.456 đồng. Theo Quyết định số 60/QĐ-PKT, giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Vinaly là 1.749.415.609 đồng.

Chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 26.640.847 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1,5%. Hợp đồng được ký kết là loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện trong vòng 60 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Về phía đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Vinaly (Mã số thuế: 3401070962) đăng ký trụ sở chính tại số 140 Trần Hưng Đạo, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp này từng tham gia và trúng các gói thầu thi công xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Phong làm bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận sơ bộ đạt mức 5.144.982.912 đồng (tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,85%).

Quy định pháp luật liên quan đến chỉ định thầu rút gọn

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý về đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cung cấp thông tin đối chiếu như sau: Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu rút gọn được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể, điển hình như các gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh; hoặc gói thầu có tính cấp bách cần triển khai nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã có các quy định hướng dẫn chi tiết về quy trình thủ tục đối với hình thức này, yêu cầu các bên liên quan phải đảm bảo tính chính xác trong việc lập, thẩm định và phê duyệt giá gói thầu, làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

Đồng thời, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đưa ra các quy định chặt chẽ về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và báo cáo thẩm định, nhằm đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo đúng tôn chỉ của hệ thống pháp luật về đấu thầu. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này là cơ sở để các cơ quan chức năng, báo chí và người dân cùng tham gia giám sát các hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.