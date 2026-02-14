Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đường cong cuốn hút của Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân

Giải trí

Đường cong cuốn hút của Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân

Sở hữu vóc dáng thon gọn, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp hình thể qua phong cách thời trang tinh tế, hiện đại.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Như Vân)
Tháng 3/2025, tại Thái Lan, Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Miss Global. Cô là mỹ nhân Việt đầu tiên đoạt danh hiệu cao nhất của sân chơi nhan sắc này.
Tháng 3/2025, tại Thái Lan, Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Miss Global. Cô là mỹ nhân Việt đầu tiên đoạt danh hiệu cao nhất của sân chơi nhan sắc này.
Theo Dân Việt, Như Vân sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng gợi cảm 90-63-91cm.
Theo Dân Việt, Như Vân sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng gợi cảm 90-63-91cm.
Ở Như Vân toát lên nét đẹp hiện đại pha chút mềm mại, nữ tính.
Ở Như Vân toát lên nét đẹp hiện đại pha chút mềm mại, nữ tính.
Nàng hậu thường ưu ái những thiết kế ôm sát, tôn đường cong. Những lựa chọn này giúp Như Vân khoe trọn vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và thần thái tự tin của một hoa hậu.
Nàng hậu thường ưu ái những thiết kế ôm sát, tôn đường cong. Những lựa chọn này giúp Như Vân khoe trọn vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và thần thái tự tin của một hoa hậu.
Về màu sắc, Như Vân thiên về gam trung tính và tông màu sang trọng như trắng, đen, ánh kim, pastel nhạt. Cách chọn màu giúp tổng thể trang phục trở nên thanh lịch, dễ gây thiện cảm và phù hợp với nhiều bối cảnh, từ sự kiện giải trí đến các bộ ảnh thời trang.
Về màu sắc, Như Vân thiên về gam trung tính và tông màu sang trọng như trắng, đen, ánh kim, pastel nhạt. Cách chọn màu giúp tổng thể trang phục trở nên thanh lịch, dễ gây thiện cảm và phù hợp với nhiều bối cảnh, từ sự kiện giải trí đến các bộ ảnh thời trang.
Khi cần tạo điểm nhấn, cô khéo léo chọn những thiết kế có chi tiết xuyên thấu nhẹ, đủ gợi cảm nhưng không phô trương.
Khi cần tạo điểm nhấn, cô khéo léo chọn những thiết kế có chi tiết xuyên thấu nhẹ, đủ gợi cảm nhưng không phô trương.
Phong cách đời thường của Như Vân mang tinh thần đơn giản mà tinh tế. Cô thường diện váy liền dáng ôm hay áo croptop kết hợp với quần jean. Cách phối hợp trang phục và phụ kiện của Như Vân không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, năng động của người phụ nữ trẻ theo đuổi hình ảnh chỉn chu.
Phong cách đời thường của Như Vân mang tinh thần đơn giản mà tinh tế. Cô thường diện váy liền dáng ôm hay áo croptop kết hợp với quần jean. Cách phối hợp trang phục và phụ kiện của Như Vân không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, năng động của người phụ nữ trẻ theo đuổi hình ảnh chỉn chu.
Theo Người Đưa Tin, Như Vân khẳng định, cô chưa từng kết hôn. Nữ người mẫu làm mẹ đơn thân. "Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng tới những người phụ nữ rằng hãy luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống", Như Vân chia sẻ.
Theo Người Đưa Tin, Như Vân khẳng định, cô chưa từng kết hôn. Nữ người mẫu làm mẹ đơn thân. "Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng tới những người phụ nữ rằng hãy luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống", Như Vân chia sẻ.
Với vai trò Miss Global 2025, Như Vân có lịch trình bận rộn, đặc biệt thường xuyên công tác nước ngoài.
Với vai trò Miss Global 2025, Như Vân có lịch trình bận rộn, đặc biệt thường xuyên công tác nước ngoài.
Nàng hậu chia sẻ trên Harper’s Bazaar Vietnam, cô hứa với bản thân rằng đối xử với mình dịu dàng hơn. "Không ép mình phải gồng lên, không cố trở thành người làm hài lòng tất cả, Vân đang học cách lắng nghe cơ thể và cảm xúc để nhận ra điều gì thật sự nuôi dưỡng hạnh phúc, điều gì khiến mình kiệt sức, để từ đó lựa chọn một cách trọn vẹn hơn", cô nói.
Nàng hậu chia sẻ trên Harper’s Bazaar Vietnam, cô hứa với bản thân rằng đối xử với mình dịu dàng hơn. "Không ép mình phải gồng lên, không cố trở thành người làm hài lòng tất cả, Vân đang học cách lắng nghe cơ thể và cảm xúc để nhận ra điều gì thật sự nuôi dưỡng hạnh phúc, điều gì khiến mình kiệt sức, để từ đó lựa chọn một cách trọn vẹn hơn", cô nói.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Như Vân)
#Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân #Nguyễn Đình Như Vân #Như Vân #siêu mẫu Như Vân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT