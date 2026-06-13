Người trẻ Việt làm việc trên du thuyền, không chỉ là những chuyến du lịch

Công việc trên du thuyền mang lại thu nhập cùng cơ hội khám phá thế giới, nhưng cũng đi kèm áp lực và nỗi nhớ nhà kéo dài.

Từ phụ hồ, nhân viên văn phòng đến thuyền viên quốc tế

Theo Vietnamnet, Trương Văn Cảnh (28 tuổi, quê Đà Nẵng) từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp THPT, biến cố gia đình khiến anh phải gác lại việc học để đi làm phụ giúp mẹ. Anh từng làm phụ hồ, phụ bán cà phê, trông giữ xe.

Trong thời gian làm việc tại một quán cà phê, Cảnh gặp người chủ đã khuyên anh tiếp tục học tập để theo đuổi ước mơ. Từ lời động viên đó, anh quyết định học tiếng Anh và theo học ngành quản trị khách sạn - du lịch.

Những năm đại học, Cảnh làm việc ca đêm tại khách sạn ở Đà Nẵng. Những ngày nghỉ học, Cảnh làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho du khách để luyện tập tiếng Anh. Cũng từ đó, anh biết đến ngành tàu du lịch quốc tế.

Năm 2019, anh vượt qua vòng tuyển dụng của Royal Caribbean Group, một trong những tập đoàn du thuyền lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch của anh bị trì hoãn. Sau hơn 1 năm làm việc tại Malaysia, hồ sơ ứng tuyển vào hãng tàu biển Mỹ của anh được tái kích hoạt.

Cảnh quyết định nghỉ việc để gia nhập du thuyền 5 sao Voyager of the Seas của hãng Royal Caribbean International, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Trương Văn Cảnh. Ảnh: Vietnamnet.

Khác với Cảnh, Tạ Thị Mai Loan (sinh năm 1997, TP HCM) đến với nghề từ mong muốn thay đổi môi trường làm việc. Chia sẻ với Znews, Loan cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học và làm nhân viên văn phòng, cô cảm thấy công việc lặp lại mỗi ngày và muốn tìm kiếm một hướng đi mới.

Năm 2022, Loan biết đến chương trình tuyển dụng thuyền viên của MSC Cruise. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B từ thời sinh viên, cô quyết định ứng tuyển. Cô trải qua ba vòng phỏng vấn, từ vòng tuyển chọn tại Việt Nam đến phỏng vấn bằng tiếng Anh với bộ phận nhân sự và vòng đánh giá trực tiếp với đại diện hãng tàu.

“Khi biết mình trúng tuyển, cảm giác như chạm được ước mơ bước ra thế giới”, Loan chia sẻ.

Loan làm việc trên du thuyền MSC Bellissima. Kết thúc hợp đồng làm việc đầu tiên kéo dài 8 tháng, hợp đồng thứ hai đưa cô lên MSC World America, du thuyền lớn nhất của tập đoàn.

Tạ Thị Mai Loan. Ảnh: Znews.

Một ngày làm việc trên du thuyền diễn ra như thế nào?

Mai Loan cho biết lịch làm việc của thuyền viên thay đổi theo từng ngày, tùy sự sắp xếp của quản lý. Trung bình mỗi ngày cô làm khoảng 10,5 tiếng, chia thành 3 ca. Trong thời gian từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, cô rõ nhất về công việc ở khu vực nhà hàng buffet, bộ phận cô gắn bó lâu nhất.

Loan chia sẻ cụ thể về công việc lễ tân khu buffet. 5h30 sáng, cô chuẩn bị vào ca làm trên du thuyền. Loan bắt tay vào lấy các món ăn đã chế biến sẵn từ bếp, bày lên quầy, chuẩn bị dụng cụ và kiểm tra khu vực làm việc. Đến 6h30, khi khách bắt đầu ăn sáng, cô đứng tại từng quầy như bánh mì, salad, món nóng, súp, trái cây hay thịt nguội để bổ sung món và giữ vệ sinh khu vực. Công việc diễn ra liên tục đến 8h.

Ca trưa bắt đầu lúc 12h, quy trình tương tự buổi sáng. Loan đứng trong quầy, còn đội phục vụ bên ngoài dọn dẹp bàn. Ca tối từ 17h30 cho đến khi nhà hàng đóng cửa lúc 21h. Sau quá trình tổng vệ sinh và dọn dẹp, Loan kết thúc ca làm khi đồng hồ điểm 23h, đôi khi sẽ được về trước nếu công việc hoàn tất sớm.

Trong khi đó, trên du thuyền, Cảnh làm việc tại bộ phận ẩm thực, phụ trách phục vụ buffet, pizza, dịch vụ ăn uống tại phòng cho hành khách và khoảng 1.400 nhân viên. Ca làm việc của anh thường kéo dài từ 10h30 đến 1h30 sáng hôm sau.

Thu nhập bằng USD và những quyền lợi đi kèm

Đi du lịch 0 đồng là điều Loan nhắc đến đầu tiên về quyền lợi khi làm việc trên du thuyền. Công ty chi trả toàn bộ chi phí vé máy bay, bảo lãnh visa, đưa đón từ sân bay đến cảng.

Loan còn được cung cấp miễn phí nơi ở, ăn uống, y tế, Wi-Fi, giặt ủi, phòng gym, hồ bơi và sân chơi thể thao. Mỗi vài tuần, công ty tổ chức tiệc, karaoke hoặc các hoạt động giải trí giúp nhân viên giải tỏa sau giờ làm.

Hãng tàu còn hỗ trợ các khóa đào tạo ngoại ngữ miễn phí như tiếng Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Đức, Pháp cùng các lớp nghiệp vụ để nhân viên như Loan có thể thăng tiến hoặc chuyển sang các bộ phận khác.

Mai Loan ghé thăm gần 10 quốc gia từ khi làm việc trên du thuyền quốc tế. Ảnh: Znews.

Cảnh cho biết, anh có môi trường lý tưởng để nâng cao khả năng ngoại ngữ, cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Quan trọng hơn cả, anh đã thực hiện được ước mơ đi vòng quanh thế giới của mình.

Về thu nhập, Loan cho biết mức lương không quá cao so với lao động ở các nước phát triển, nhưng hoàn toàn đủ cho mục tiêu tiết kiệm. Mức lương tính bằng USD và công ty luôn minh bạch, gửi bảng lương trước 10 ngày để nhân viên kiểm tra.

Tiền Phong dẫn nguồn Insider, mức thu nhập của thuyền viên trên các hãng du thuyền quốc tế có sự khác biệt tùy vị trí và kinh nghiệm. Emery Wallerich, một tiếp viên du thuyền người Mỹ, cho biết cô nhận khoảng 4.200-5.000 USD mỗi tháng. Những vị trí quản lý cấp cao có thể đạt mức thu nhập hàng chục nghìn USD mỗi năm, trong khi thuyền trưởng của các du thuyền lớn có thể nhận tới hàng trăm nghìn USD mỗi năm.

Thách thức sau các hải trình

Theo Mai Loan, thử thách lớn nhất là việc xa gia đình trong thời gian dài. Ngoài ra, sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa đôi khi gây hiểu lầm trong công việc. Thời gian làm việc kéo dài, chia thành nhiều ca khiến lịch ngủ nghỉ bị xáo trộn. Những hôm biển động, ai bị say sóng sẽ rất vất vả, nhưng mọi người có thể đến trung tâm y tế xin thuốc miễn phí.

Với Cảnh, một trong những điều khó khăn nhất là cảm giác cô đơn khi cuộc sống gần như chỉ xoay quanh con tàu, hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sau 5 năm làm việc ở nước ngoài, Cảnh trở về nước và sáng lập một trung tâm giáo dục trải nghiệm, du lịch học đường tại Đà Nẵng. Còn với Mai Loan, cô ấp ủ kế hoạch mở một đơn vị tại Việt Nam, giúp kết nối nguồn nhân lực trong nước với các hãng du thuyền quốc tế.

Sau 5 năm làm việc ở nước ngoài, Cảnh về nước xây dựng sự nghiệp riêng. Ảnh: Vietnamnet.