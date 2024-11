Người phụ nữ trả lại hơn 100 triệu nhặt được cho người đàn ông khiếm thị

Ngày 6/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đã trao trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho người dân đánh rơi. Số tiền này do chị Chu Thị Thu (SN 1983, trú tại khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) nhặt được khi đi chợ.

Công an thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng và chị Chu Thị Thu (bên phải) bàn giao số tiền hơn 100 triệu đồng cho ông Nông Văn Thương trước sự chứng kiến của người dân. Trước đó, vào khoảng 12h40 ngày 1/10, chị Chu Thị Thu khi trên đường đi chợ qua đoạn đầu cầu Na Sầm, khu 1, thị trấn Na Sầm, đã phát hiện một bọc tiền với tổng số tiền là 107.500.000 đồng. Ngay sau khi nhặt được, chị Thu đã liên hệ với Công an thị trấn Na Sầm để trình báo và thực hiện các thủ tục tạm giữ số tiền, đồng thời thông báo lên Công an huyện Văn Lãng để tìm người đánh rơi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2/10, Công an huyện Văn Lãng đã xác định được chủ nhân của số tiền là ông Nông Văn Thương (SN 1981, trú tại thôn Nà Lẹng, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng). Ông Thương là người khiếm thị, không có nơi cư trú ổn định, khi qua đoạn đường trên ông đã vô tình làm rơi số tiền lớn này. Khi nhận được thông báo từ Công an thị trấn, ông Thương đã rất vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chị Chu Thị Thu cũng như lực lượng Công an huyện Văn Lãng đã nhanh chóng giúp ông tìm lại được tài sản có giá trị. >>> Xem thêm video: Bị giật túi xách, người phụ nữ chống trả lại tên cướp