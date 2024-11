Tác nghiệp tại công trình bỏ hoang, PV Báo CAND tố bị hành hung

Chiều 6/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin vụ việc 1 phóng viên tố bị hành hung, thu giữ máy ảnh khi đang tác nghiệp. Hiện Công an phường Tân Thành đang tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo đơn trình báo của anh Lê Văn T. (Phóng viên Báo Công an Nhân dân) sáng 6/11, anh đến tác nghiệp báo chí tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Khu vực này trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng sau khi bệnh viện này chuyển thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, dời về trụ sở mới thì bỏ hoang nhiều năm qua.

Khi đến cổng chính, thấy cổng mở, anh T. chạy xe ô tô vào sân rồi đi chụp ảnh, tác nghiệp. Tác nghiệp xong, anh T. lên xe ra về thì có một người đàn ông đến hỏi nên anh T. nói mình là nhà báo, đi tác nghiệp. Còn người đàn ông xưng là bảo vệ do Sở Tài chính Đắk Lắk thuê trông coi ở đây.

Cũng theo trình bày của anh T., ngay sau đó, người đàn ông này chửi bới rồi chạy lại hành hung, bóp cổ và cánh tay anh gây trầy xước. Đồng thời, người đàn ông lấy gậy đe dọa đánh anh T., giật máy ảnh đưa vào trong phòng bảo vệ.

Bị giữ máy ảnh, anh T. gọi điện báo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, cảnh sát 113 và Công an phường Tân Thành tới hiện trường mời cả 2 về trụ sở công an làm việc.

Khu vực này bỏ hoang nhiều năm qua

Tại cơ quan công an, người hành hung, thu máy ảnh của phóng viên là ông Khúc Tài H. Ông này là bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ chuyên nghiệp Đại Hải (TP Buôn Ma Thuột).

Doanh nghiệp này được Sở Tài chính Đắk Lắk thuê trông coi công trình bệnh viện để chờ đấu giá.

Đoạn clip do anh T. cung cấp cho thấy sau khi thu máy ảnh, người này hùng hổ thách thức các cơ quan chức năng.