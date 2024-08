Cụ bà hơn 60 tuổi đi lạc được Công an giúp đỡ đưa về nhà

Sáng 12/8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn thôn Lại Khê, xã Nhân Bình, đồng chí Nguyễn Lê Huy - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT số 2 xã Nhân Bình cùng các thành viên trong Tổ phát hiện một cụ bà đang đi xe đạp giữa đường quốc lộ 38B khi đường đang đông phương tiện qua lại.

Cụ Hiên được lực lượng chức năng giúp đỡ tìm người thân.

Nhận thấy cụ bà có biểu hiện không bình thường, đồng chí Huy đã dừng xe hỏi thăm, nhưng cụ không biết tên tuổi, địa chỉ nhà và trên người không có giấy tờ tùy thân. Xác định có thể cụ bà đi lạc, Tổ bảo vệ ANTT số 2 xã Nhân Bình đã đưa bà về Công an xã phối hợp xác minh thông tin để liên hệ người thân đến đón.

Qua một vài thông tin ít ỏi, Công an xã Nhân Bình xác định được cụ tên là Trần Thị Hiên, sinh năm 1957 ở thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc; lực lượng Công an đã liên hệ với gia đình, đưa cụ trở về nhà an toàn.

Đến đón người thân, đại diện gia đình cho biết: “Do tuổi đã cao, trí nhớ không được minh mẫn nên bà Hiên đi lạc đường”. Xúc động trước sự chăm sóc tận tình, chu đáo của lực lượng Công an, gia đình xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Nhân Bình nói chung; cá nhân đồng chí Nguyễn Lê Huy nói riêng.