Voi cái cô đơn và loạt động vật hoang dã “đi lạc” ở Việt Nam

Người dân khu vực xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, phát hiện một con voi cô đơn vào sáng 6/9. Vào thời điểm phát hiện, con voi hoang dã đang kiếm ăn rồi di chuyển rất nhanh trên một đồi ngô lớn. Sau đó, nó chạy nhanh khi phát hiện có người. Theo cơ quan chức năng, đây là con voi cái sống đơn lẻ, đã trưởng thành. Chính quyền đã có thông báo tới người dân đề nghị không gây hại, kích động voi. Đồng thời, UBND huyện Mai Sơn cho biết cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La sẽ lên phương án để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản cũng như bảo tồn con voi hoang dã. Trước đó, một số động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư. Trong số này, ngày 6/3/2023, anh Nguyễn Văn T. (trú tại phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy) tình cờ phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ lạc đàn đi vào khu dân cư phường Hóp (xã Phong An, huyện Phong Điền) khi đi làm. Anh mang con khỉ về nhà chăm sóc. Sau khi được lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên truyền, vận động, biết được đây là động vật thuộc nhóm 2B, nguy cấp, quý hiếm nên anh Nguyễn Văn T. đã giao lại cá thể khỉ mặt đỏ trên để lực lượng chức năng xử lý, thả về rừng tự nhiên. Đến ngày 8/3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy thả cá thể khỉ mặt đỏ về rừng tự nhiên. Ngày 8/2/2023, nhận được tin báo của người dân về việc một cá thể động vật hoang dã xuất hiện tại khu dân cư thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã phối hợp chính quyền địa phương, người dân bắt giữ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đó là một cá thể vượn đen má hung đực, đã trưởng thành, sức khỏe bình thường, cân nặng 3 kg. Vượn đen má hung là loài động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nên Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã báo cáo và bàn giao cá thể này cho Chi cục Kiểm lâm thành phố lập các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật để cứu hộ, tái thả tự nhiên. Vào đêm ngày 21/9/2020, hàng chục người dân thuộc Tổ dân phố Đoàn Kết, khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đã phát hiện và vây bắt thành công một con tê tê (trúc, trút) nặng khoảng 10 kg đi lạc vào khu dân cư. Ngay trong đêm hôm đó, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng đã có mặt để nhận bàn giao cá thể động vật quý hiếm này. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng hoàn tất các thủ tục để tiến hành thả cá thể tê tê trên về rừng tự nhiên. Chiều ngày 15/5/2020, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã tái thả 2 cá thể khỉ đuôi lợn nặng lần lượt là 1,8 kg và 0,7 kg đi lạc về bán đảo Sơn Trà. Trước đó, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn phối hợp UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tiến hành xác minh thông tin sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có 2 cá thể khỉ đi lạc vào nhà ông Trương Minh Hoàng (đường Phạm Văn Xảo, phường Nại Hiên Đông) phá đồ đạc và tấn công trẻ em. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đó là 2 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm ở trong tình trạng khỏe mạnh. Nhận định đây là khỉ đuôi lợn sinh sống trên bán đảo Sơn Trà đi lạc vào khu dân cư nên lực lượng chức năng đã tiến hành tái thả chúng về môi trường tự nhiên tại bán đảo. Mời độc giả xem video: Xem voi rừng “đại náo” bản làng ở Nghệ An: Không phải lần đầu.

