Khu đô thị Thanh Hà - nơi dự kiến đón cư dân từ các dự án sai phạm của Mường Thanh

Khu đô thị Thanh Hà rộng khoảng 400ha, có chung cư, nhà liền kề và biệt thự. Dự án được xem xét bố trí căn hộ cho cư dân tại các công trình sai phạm của Mường Thanh.

Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội, trải rộng trên địa bàn xã Bình Minh và phường Phú Lương sau sắp xếp địa giới hành chính. Khu đô thị được chia thành hai phân khu A và B, nằm hai bên tuyến đường trục phía Nam rộng 40m, với tổng diện tích khoảng 400ha. Ảnh: Lê Minh.

Được quy hoạch theo mô hình khu đô thị mở, Thanh Hà phát triển đa dạng sản phẩm từ chung cư, nhà liền kề, biệt thự đến shophouse phục vụ nhu cầu ở và kinh doanh. Ảnh: Anh Văn.

Theo ghi nhận của Dân Việt, nhiều khu vực tại Thanh Hà A đang được đẩy mạnh thi công, với các dãy nhà liền kề, biệt thự đang trong quá trình xây dựng phần móng và khung công trình. Ảnh: Lê Minh.

Khảo sát trên các nền tảng bất động sản, shophouse tại Thanh Hà có diện tích khoảng 100-300m² đang được rao bán với giá 100-230 triệu đồng/m², tùy vị trí và hiện trạng công trình. Ảnh: Anh Văn.

Bên cạnh các công trình đang xây dựng, nhiều khu vực tại Thanh Hà đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng và hình thành cộng đồng cư dân sinh sống ổn định. Ảnh: Anh Văn.

Hệ thống đường giao thông nội khu tại Thanh Hà được đầu tư với mạng lưới đường rộng, kết nối các phân khu chức năng và khu nhà ở. Ảnh: Anh Văn.

Nhiều hàng quán ăn uống, cửa hàng kinh doanh và dịch vụ đã hình thành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của cư dân trong khu đô thị. Ảnh: Anh Văn.

Dù nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác, Thanh Hà vẫn còn không ít khu đất chưa được triển khai xây dựng, cỏ mọc um tùm, tạo nên bức tranh phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực. Ảnh: Anh Văn.

Khu đô thị Thanh Hà có 8 cụm với 23 tòa chung cư thương mại cao 17-20 tầng, gồm 6.805 căn hộ, tổng diện tích sử dụng hơn 488.200m². Các tòa nhà được bàn giao cho cư dân từ khoảng năm 2017. Ảnh: Anh Văn.

Dù đã được bàn giao và đưa vào sử dụng gần 10 năm, nhiều căn hộ chung cư tại Thanh Hà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Ảnh: Anh Văn.

Các phương án đang được xem xét liên quan đến những sai phạm tại các dự án của Mường Thanh, chủ đầu tư có thể thỏa thuận chi trả tiền, hỗ trợ chi phí di chuyển hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà cho các hộ dân có nhu cầu. Ảnh: Anh Văn.

Nếu được triển khai, phương án đưa cư dân từ các dự án sai phạm của Mường Thanh về Thanh Hà đặt ra yêu cầu về quỹ nhà, hạ tầng kỹ thuật và khả năng đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cho số dân tăng thêm. Ảnh: Anh Văn.

Theo danh mục nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030, dự án Thanh Hà B - Cienco5 được triển khai trên 6 ô đất, từ B1.2-CHC01 đến B1.2-CHC06. Ảnh: Anh Văn.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.671 tỉ đồng, diện tích đất hơn 31.000m², tổng diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 192.390m², cung cấp khoảng 2.305 căn hộ. Ghi nhận tại khu đất B1.2, công trường xây dựng nhà ở xã hội đang diễn ra nhộn nhịp. Theo kế hoạch, dự án dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Liên quan đến 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh tại Hà Nội, cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm như xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tự ý nâng số lượng căn hộ so với quy hoạch, giấy phép được duyệt.

Theo rà soát, 12 dự án có 6.759 căn hộ theo quy hoạch, giấy phép nhưng thực tế có tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn.

Ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế xử lý các công trình vi phạm theo hướng không phá dỡ đồng loạt mà phân loại từng hạng mục để xem xét cho tồn tại có điều kiện, chuyển đổi công năng hoặc buộc phá dỡ, di dời.

Với các trường hợp phải di dời, chủ đầu tư có thể thỏa thuận chi trả tiền, hỗ trợ chi phí chuyển nhà hoặc xem xét bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

Chủ đầu tư cũng phải chịu toàn bộ kinh phí khắc phục, tháo dỡ; trường hợp không tự giác thực hiện sẽ bị cưỡng chế.