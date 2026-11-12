Khu đô thị Thanh Hà - nơi dự kiến đón cư dân từ các dự án sai phạm của Mường Thanh
Khu đô thị Thanh Hà rộng khoảng 400ha, có chung cư, nhà liền kề và biệt thự. Dự án được xem xét bố trí căn hộ cho cư dân tại các công trình sai phạm của Mường Thanh.
Theo Anh Văn/Dân Việt
Liên quan đến 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh tại Hà Nội, cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm như xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tự ý nâng số lượng căn hộ so với quy hoạch, giấy phép được duyệt.
Theo rà soát, 12 dự án có 6.759 căn hộ theo quy hoạch, giấy phép nhưng thực tế có tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn.
Ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế xử lý các công trình vi phạm theo hướng không phá dỡ đồng loạt mà phân loại từng hạng mục để xem xét cho tồn tại có điều kiện, chuyển đổi công năng hoặc buộc phá dỡ, di dời.
Với các trường hợp phải di dời, chủ đầu tư có thể thỏa thuận chi trả tiền, hỗ trợ chi phí chuyển nhà hoặc xem xét bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.
Chủ đầu tư cũng phải chịu toàn bộ kinh phí khắc phục, tháo dỡ; trường hợp không tự giác thực hiện sẽ bị cưỡng chế.
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