TP HCM: Liên danh SAMCO, Hoàng Khương, SEEN trúng gói thầu hơn 421 tỷ đồng

Gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị Trạm trung chuyển rác Đào Trí có duy nhất một nhà thầu dự thầu, giá trúng thầu hơn 421 tỷ đồng.

Ngày 10/11/2026, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) ban hành Quyết định số 527/QĐ-BQLKLH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công xây lắp, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình” thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Đào Trí, gồm Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty TNHH Hoàng Khương và Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN.

Gói thầu có giá 426,3 tỷ đồng (426.300.252.958 đồng), thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, loại hợp đồng đơn giá cố định. Liên danh Đào Trí dự thầu và trúng thầu với giá hơn 421,2 tỷ đồng (421.247.151.529 đồng), thấp hơn giá gói thầu khoảng 5,05 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày, gồm 18 tháng thi công và 6 tháng vận hành thử.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 5/11/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến, thời điểm đóng thầu là 15h ngày 3/11/2026 và chỉ có một nhà thầu tham dự là Liên danh Đào Trí. Nhà thầu này được tổ chuyên gia đánh giá đạt cả ba nội dung: tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên không cần xác định ưu đãi, giá đánh giá và xếp hạng. Báo cáo nhận định quá trình lựa chọn nhà thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trước khi có quyết định phê duyệt, Ban Quản lý đã đối chiếu tài liệu với nhà thầu và ký biên bản thương thảo hợp đồng ngày 9/11/2026. Tổ thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Mẫn Đạt cũng có báo cáo thẩm định ngày 10/11/2026.

Quyết định giao Phòng Quản lý Dự án của Ban Quản lý căn cứ nội dung được phê duyệt để hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu.

Về các thành viên liên danh:

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO, mã số thuế 0300481551) là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là sản xuất các sản phẩm cơ khí giao thông, vận tải và cung cấp dịch vụ về giao thông, vận tải.

Công ty TNHH Hoàng Khương (mã số thuế 0304174103) thành lập ngày 26/12/2005, trụ sở tại đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TP.HCM, do ông Lê Thanh Nhã làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Gần đây, công ty này trúng gói thầu xây lắp tại Trung Mỹ Tây với giá hơn 25,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN (mã số thuế 0100946471) hoạt động từ năm 1999. Công ty này chuyên cung cấp hệ thống và dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sản xuất; trụ sở tại Hà Nội, có văn phòng tại Đà Nẵng và TP.HCM.