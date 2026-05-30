Côn đồ cộm cán Dũng Kỷ bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ

Sáng 30/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ) vừa bị bắt về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Dũng Kỷ - đối tượng côn đồ cộm cán bị bắt giữ do có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá mới đây.

Giang hồ cộm cán Dũng Kỷ khi bị bắt giữ

Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại 12/61 Vị Xuyên, phường Nam Định; chỗ ở tại 122 Hùng Vương, phường Nam Định). Đây là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp.

Bản thân Dũng Kỷ có 3 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Sau khi bị Công an thành phố Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng Công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động.

Trước đó, tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”; và đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội “Đánh bạc” của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng và tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đối tượng Dũng Kỷ.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng.Dù đối tượng lì lợm, ngoan cố nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Lệnh bắt, khám xét bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Quá trình lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng đã nhận được sự ủng hộ, ngợi khen của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng; tổ chức truy bắt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

