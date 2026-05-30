Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Côn đồ cộm cán Dũng Kỷ bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ

Sáng 30/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ) vừa bị bắt về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Hải Ninh

Dũng Kỷ - đối tượng côn đồ cộm cán bị bắt giữ do có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá mới đây.

22.png
Giang hồ cộm cán Dũng Kỷ khi bị bắt giữ

Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại 12/61 Vị Xuyên, phường Nam Định; chỗ ở tại 122 Hùng Vương, phường Nam Định). Đây là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp.

Bản thân Dũng Kỷ có 3 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Sau khi bị Công an thành phố Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng Công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động.

333.png
Dũng Kỷ là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định.

Trước đó, tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”; và đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội “Đánh bạc” của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng và tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

7777.png
Đối tượng Dũng Kỷ.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng.Dù đối tượng lì lợm, ngoan cố nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Lệnh bắt, khám xét bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Quá trình lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng đã nhận được sự ủng hộ, ngợi khen của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng; tổ chức truy bắt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video cận cảnh màn trộm chó nhanh như chớp:

#Dũng Kỷ #cá độ bóng đá #đường dây cá cược #Nam Định #bảo vệ pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

World Cup 2026 cận kề, bẫy cá độ trực tuyến "giăng" khắp mạng xã hội

Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, các đường dây cá độ trực tuyến đang tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên mạng xã hội.

Chỉ còn ít tuần nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ bóng đá, đây cũng là thời điểm các đối tượng tổ chức cá độ trực tuyến ráo riết triển khai nhiều chiêu thức nhằm lôi kéo người chơi trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng liên tiếp phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup.

Khác với những mùa World Cup trước khi hoạt động cá độ thường diễn ra thông qua các "đầu nậu" truyền thống, hiện nay phần lớn giao dịch đã được chuyển lên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt lời mời gọi tham gia cá cược thông qua Facebook, Telegram, Zalo hay các hội nhóm "soi kèo", "nhận định tỷ số", "cộng đồng đầu tư bóng đá".

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm điều hành Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, CaheoTV đối mặt nhiều tội danh?

Nhóm đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV. Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến nhiều trang web về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên sử dụng nhiều "bình luận viên" nổi tiếng trên mạng xã hội với các biệt danh như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay...

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng

Các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

ca-do-bong-da.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ việc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới