Phạt đến 30 triệu chủ nhà trọ thu sai tiền điện: Vẫn còn băn khoăn?

Người thuê trọ lo ngại, nếu chủ trọ thu tiền điện đúng giá, rất có thể thời gian tới họ sẽ tăng giá nhà để bù các chi phí vận hành, hao hụt.

Hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng, theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 25/5.

Phạt đến 30 triệu nếu thu tiền điện sinh hoạt cao hơn mức quy định

Nghị định 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5, với quy định phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định.

Cùng với đó, người cho thuê phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm để hoàn trả cho người thuê. Nếu không xác định được người để hoàn trả, số tiền chênh lệch sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nghị định cũng quy định hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, đối với trường hợp cho thuê nhà để ở, người thuê trọ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang. Trường hợp người thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà được kê khai định mức để ngành điện tính số nhân khẩu sử dụng điện theo quy định. Đối với trường hợp thuê dưới 12 tháng và chưa kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

EVNHANOI khuyến nghị người thuê nhà cần chủ động tìm hiểu quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện không đúng quy định. Cơ quan điện lực lưu ý, khi phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện giá cao, người thuê nhà trọ thông báo đến UBND phường, xã trên địa bàn để xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho công ty điện lực để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Hành vi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Người thuê trọ lo ngại chủ trọ sẽ tăng giá nhà

Khảo sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại một số phường ở Hà Nội như Cầu Giấy, Từ Liêm…, giá điện chủ các khu trọ thu của người thuê trọ dao động từ 4000 đến 5000 đồng/kWh, cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân.

Một số chủ nhà trọ lý giải giá điện sinh hoạt thu của người thuê trọ không chỉ bao gồm điện sử dụng trong phòng mà còn cộng nhiều khoản chi phí như điện hành lang, hao hụt đường dây khi sử dụng chung, chi phí sửa chữa, thậm chí máy bơm nước, camera an ninh, wifi hay hao hụt điện năng…Nếu thu đúng theo giá điện sinh hoạt quy định, các chi phí vận hành chung chủ nhà sẽ phải bù thêm hàng tháng.

Ủng hộ quy định xử phạt nặng với chủ nhà trọ thu sai tiền điện, anh Nguyễn Văn Trưởng, người thuê trọ tại phường Cầu Giấy cho biết, trước đây dù biết mức giá điện sinh hoạt bị thu cao hơn quy định nhưng gia đình anh ngại phản ánh, phần vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc thuê trọ, phần cũng thông cảm cho chủ trọ bởi nhiều chi phí phát sinh.

“Bình thường, tôi đóng theo mức chủ trọ thông báo vì dù tiền điện tăng, giảm cũng không có hóa đơn để kiểm tra. Việc phạt nặng thu tiền điện cao hơn quy định sẽ giúp thị trường cho thuê trọ minh bạch hơn, người thuê trọ đỡ thiệt thòi. Bởi khoản thu chênh lệch dù không lớn nhưng với những người thuê trọ đó cũng là gánh nặng không nhỏ”, anh Trưởng nói.

Người thuê trọ cũng bày tỏ lo ngại, nếu chủ trọ thu tiền điện đúng giá quy định của Nhà nước, dù sẽ tiết kiệm được một khoản nhưng có thể thời gian tới họ sẽ tăng giá nhà để bù các chi phí vận hành, hao hụt. Bởi thực tế khi quy định trên có hiệu lực, không ít chủ trọ tính phương án điều chỉnh giá thuê nhà hoặc sẽ thu thêm các khoản phí dịch vụ. Như vậy, dù tiền điện đóng đúng giá nhà nước nhưng tổng chi phí sinh hoạt sẽ không giảm.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn nhiều áp lực, việc siết chặt tình trạng thu tiền điện vượt giá không chỉ góp phần bảo vệ người thuê trọ mà còn tạo môi trường cho thuê nhà minh bạch, công bằng hơn.

Theo Thông tư số 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, có hiệu lực từ ngày 2-12-2025, mỗi địa điểm cho thuê chỉ được ký một hợp đồng mua bán điện. Chủ nhà có trách nhiệm cung cấp thông tin cư trú của người thuê cho đơn vị điện lực để làm căn cứ tính định mức điện sinh hoạt. Đối với hộ gia đình thuê nhà, chủ nhà có thể trực tiếp ký hợp đồng mua điện hoặc ủy quyền cho hộ thuê ký hợp đồng (kèm cam kết thanh toán tiền điện). Mỗi hộ được tính một định mức điện sinh hoạt riêng. Đối với sinh viên và người lao động thuê trọ nhưng không phải hộ gia đình: Nếu thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú hoặc thường trú thì chủ nhà hoặc đại diện người thuê được ký hợp đồng mua điện với ngành điện. Trường hợp thuê dưới 12 tháng mà chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì toàn bộ sản lượng điện sẽ áp dụng theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 2 (từ 101-200kWh). Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người thuê thì cứ 4 người được tính là một hộ để áp dụng định mức điện sinh hoạt; 1 người tính 1/4 định mức, 2 người tính 1/2 định mức, 3 người tính 3/4 định mức. Khi số người thuê thay đổi, chủ nhà phải thông báo để điều chỉnh định mức. Thông tư quy định, nếu người thuê không ký hợp đồng trực tiếp với ngành điện thì tổng số tiền điện chủ nhà thu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành. Đơn vị điện lực được yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin cư trú để xác định số người tính định mức điện.

