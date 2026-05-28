Bắt quả tang 1 đối tượng đang thực hiện hành vi bắt trộm chó bằng đánh bả

Rạng sáng 28/5, Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hòa Mỹ (xã Bình Hiệp) nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn xuất hiện đối tượng nghi vấn trộm chó.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây trên địa bàn xã Bình Hiệp xuất hiện tình trạng mất trộm chó vào ban đêm khiến nhiều hộ dân lo lắng, bức xúc. Trước thực trạng này, Công an xã đã tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, mật phục tại nhiều khu vực dân cư.

Rạng sáng 28/5, Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hòa Mỹ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn di chuyển quanh khu dân cư. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai theo dõi.

Đối tượng bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi trộm chó. Ảnh ĐVCC

Đến khoảng 4h50' cùng ngày, tại khu vực xóm 2, thôn Hòa Mỹ, lực lượng Công an xã Bình Hiệp phối hợp cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự đã bắt quả tang một người đàn ông đang thực hiện hành vi bắt trộm chó của người dân.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Xuân T. (SN 1972, trú phường Quy Nhơn Bắc). Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã sử dụng xe máy mang biển kiểm soát 77L1-210.xx để di chuyển qua nhiều khu vực trên địa bàn xã Bình Hiệp nhằm thực hiện hành vi trộm chó trong đêm.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng được xác định vừa bắt trộm một con chó nặng hơn 12kg của người dân thôn Hòa Mỹ. Qua kiểm tra phương tiện và vật dụng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bả chó cùng các dụng cụ phục vụ việc trộm cắp.

Theo người dân địa phương, tình trạng trộm chó thời gian qua diễn biến phức tạp, chủ yếu xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Nhiều đối tượng thường sử dụng bả hoặc công cụ tự chế để bắt chó rồi nhanh chóng tẩu thoát, gây thiệt hại tài sản cũng như tâm lý bất an cho người dân.

Đại diện Công an xã Bình Hiệp cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra đêm, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động quản lý vật nuôi, lắp đặt camera an ninh và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các đối tượng nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bình Hiệp tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.