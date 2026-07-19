Người Nga bỏ mua iPhone, lại mạnh tay chi tiền cho tablet

Trong khi phần lớn thị trường toàn cầu vẫn xem smartphone là thiết bị công nghệ được ưu tiên nâng cấp, người tiêu dùng Nga lại đang tạo nên một xu hướng hoàn toàn khác. Theo các số liệu mới công bố, doanh số điện thoại thông minh tại quốc gia này tiếp tục suy giảm, kể cả với những dòng máy cao cấp như iPhone. Trái lại, máy tính bảng lại trở thành sản phẩm được người dùng mạnh tay chi tiêu hơn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Sự thay đổi trong hành vi mua sắm cho thấy người tiêu dùng không đơn thuần cắt giảm chi phí, mà đang phân bổ ngân sách cho những thiết bị đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí trên màn hình lớn.

Theo thống kê trong nửa đầu năm 2026, thị trường máy tính bảng tại Nga đạt khoảng 1,49 triệu thiết bị bán ra, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị thị trường cũng tăng mạnh hơn, đạt mức 29,2 tỷ rúp, tương đương mức tăng 5,5%. Giá bán trung bình của một chiếc tablet hiện vào khoảng 19.600 rúp, tăng nhẹ khoảng 2% so với năm trước. Theo các chuyên gia bán lẻ, người dùng Nga ngày càng quan tâm đến những thiết bị đa năng có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản. Chính điều này khiến phân khúc máy tính bảng cao cấp tiếp tục ghi nhận sức mua tích cực, bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Người tiêu dùng Nga ngày càng ưu tiên máy tính bảng màn hình lớn phục vụ học tập, làm việc và giải trí.

Điều đáng chú ý là xu hướng trên hoàn toàn trái ngược với thị trường điện thoại thông minh. Trong cùng giai đoạn, doanh số smartphone tại Nga được ghi nhận giảm từ 7-10%, trong khi giá bán trung bình vẫn tăng thêm khoảng 2-4%. Ngay cả iPhone - dòng sản phẩm vốn luôn có lượng người dùng trung thành tại Nga - cũng không tránh khỏi đà suy giảm khi lượng máy xuất xưởng trong quý II/2026 giảm khoảng 7%. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang kéo dài chu kỳ sử dụng điện thoại thay vì liên tục nâng cấp như trước. Một phần nguyên nhân đến từ việc smartphone hiện nay đã đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, trong khi các nâng cấp qua từng thế hệ không còn tạo ra khác biệt đủ lớn để thúc đẩy người dùng đổi máy thường xuyên.

Sự thay đổi trong nhu cầu cũng phản ánh rõ trên bảng xếp hạng các thương hiệu. Ở thị trường máy tính bảng, các hãng công nghệ Trung Quốc gần như thống trị về sản lượng bán ra. Huawei giữ vị trí dẫn đầu, tiếp theo là Redmi và Honor, trong khi Samsung là đại diện hiếm hoi ngoài Trung Quốc góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, xét về doanh thu, Apple vẫn đứng số một nhờ dòng iPad có mức giá cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ Android. Đáng chú ý, các thương hiệu nội địa Nga gần như biến mất khỏi cuộc cạnh tranh, cả về doanh số lẫn doanh thu, cho thấy thị trường hiện chủ yếu nằm trong tay các nhà sản xuất đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Apple vẫn dẫn đầu doanh thu máy tính bảng tại Nga, trong khi Huawei thống trị về số lượng thiết bị bán ra.

Bên cạnh xu hướng lựa chọn thương hiệu, người dùng Nga cũng ngày càng ưu tiên máy tính bảng màn hình lớn. Các mẫu 11 inch hiện chiếm gần một phần ba thị trường, trong khi nhu cầu với màn hình 11,2 inch và 11,5 inch đều tăng đáng kể. Ngược lại, phân khúc 10,1 inch đang dần mất sức hút. Không chỉ kích thước màn hình, chất lượng camera cũng trở thành tiêu chí được quan tâm nhiều hơn. Thị phần các mẫu tablet trang bị camera 8 MP, 12 MP và 16 MP đều tăng, trong khi những thiết bị chỉ sở hữu camera 5 MP giảm mạnh. Theo các chuyên gia bán lẻ, xu hướng này phản ánh việc máy tính bảng không còn chỉ phục vụ xem phim hay lướt web mà ngày càng được sử dụng cho gọi video, học trực tuyến, quét tài liệu và sáng tạo nội dung. Điều đó lý giải vì sao, dù người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu với smartphone, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào một chiếc máy tính bảng có cấu hình tốt và màn hình lớn để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng trong thời gian dài.