Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Người Nga bỏ mua iPhone, lại mạnh tay chi tiền cho tablet

Thị trường công nghệ Nga đang chứng kiến nghịch lý hiếm thấy: doanh số smartphone giảm mạnh, nhưng máy tính bảng cao cấp lại tăng trưởng.

Thiên Trang (th)

Trong khi phần lớn thị trường toàn cầu vẫn xem smartphone là thiết bị công nghệ được ưu tiên nâng cấp, người tiêu dùng Nga lại đang tạo nên một xu hướng hoàn toàn khác. Theo các số liệu mới công bố, doanh số điện thoại thông minh tại quốc gia này tiếp tục suy giảm, kể cả với những dòng máy cao cấp như iPhone. Trái lại, máy tính bảng lại trở thành sản phẩm được người dùng mạnh tay chi tiêu hơn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Sự thay đổi trong hành vi mua sắm cho thấy người tiêu dùng không đơn thuần cắt giảm chi phí, mà đang phân bổ ngân sách cho những thiết bị đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí trên màn hình lớn.

Theo thống kê trong nửa đầu năm 2026, thị trường máy tính bảng tại Nga đạt khoảng 1,49 triệu thiết bị bán ra, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị thị trường cũng tăng mạnh hơn, đạt mức 29,2 tỷ rúp, tương đương mức tăng 5,5%. Giá bán trung bình của một chiếc tablet hiện vào khoảng 19.600 rúp, tăng nhẹ khoảng 2% so với năm trước. Theo các chuyên gia bán lẻ, người dùng Nga ngày càng quan tâm đến những thiết bị đa năng có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản. Chính điều này khiến phân khúc máy tính bảng cao cấp tiếp tục ghi nhận sức mua tích cực, bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Người tiêu dùng Nga ngày càng ưu tiên máy tính bảng màn hình lớn phục vụ học tập, làm việc và giải trí.

Điều đáng chú ý là xu hướng trên hoàn toàn trái ngược với thị trường điện thoại thông minh. Trong cùng giai đoạn, doanh số smartphone tại Nga được ghi nhận giảm từ 7-10%, trong khi giá bán trung bình vẫn tăng thêm khoảng 2-4%. Ngay cả iPhone - dòng sản phẩm vốn luôn có lượng người dùng trung thành tại Nga - cũng không tránh khỏi đà suy giảm khi lượng máy xuất xưởng trong quý II/2026 giảm khoảng 7%. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang kéo dài chu kỳ sử dụng điện thoại thay vì liên tục nâng cấp như trước. Một phần nguyên nhân đến từ việc smartphone hiện nay đã đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, trong khi các nâng cấp qua từng thế hệ không còn tạo ra khác biệt đủ lớn để thúc đẩy người dùng đổi máy thường xuyên.

Sự thay đổi trong nhu cầu cũng phản ánh rõ trên bảng xếp hạng các thương hiệu. Ở thị trường máy tính bảng, các hãng công nghệ Trung Quốc gần như thống trị về sản lượng bán ra. Huawei giữ vị trí dẫn đầu, tiếp theo là Redmi và Honor, trong khi Samsung là đại diện hiếm hoi ngoài Trung Quốc góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, xét về doanh thu, Apple vẫn đứng số một nhờ dòng iPad có mức giá cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ Android. Đáng chú ý, các thương hiệu nội địa Nga gần như biến mất khỏi cuộc cạnh tranh, cả về doanh số lẫn doanh thu, cho thấy thị trường hiện chủ yếu nằm trong tay các nhà sản xuất đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Apple vẫn dẫn đầu doanh thu máy tính bảng tại Nga, trong khi Huawei thống trị về số lượng thiết bị bán ra.

Bên cạnh xu hướng lựa chọn thương hiệu, người dùng Nga cũng ngày càng ưu tiên máy tính bảng màn hình lớn. Các mẫu 11 inch hiện chiếm gần một phần ba thị trường, trong khi nhu cầu với màn hình 11,2 inch và 11,5 inch đều tăng đáng kể. Ngược lại, phân khúc 10,1 inch đang dần mất sức hút. Không chỉ kích thước màn hình, chất lượng camera cũng trở thành tiêu chí được quan tâm nhiều hơn. Thị phần các mẫu tablet trang bị camera 8 MP, 12 MP và 16 MP đều tăng, trong khi những thiết bị chỉ sở hữu camera 5 MP giảm mạnh. Theo các chuyên gia bán lẻ, xu hướng này phản ánh việc máy tính bảng không còn chỉ phục vụ xem phim hay lướt web mà ngày càng được sử dụng cho gọi video, học trực tuyến, quét tài liệu và sáng tạo nội dung. Điều đó lý giải vì sao, dù người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu với smartphone, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào một chiếc máy tính bảng có cấu hình tốt và màn hình lớn để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng trong thời gian dài.

#thị trường Nga #máy tính bảng #smartphone #người tiêu dùng #Apple #Huawei

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Hisense A10, smartphone E-Ink với màn hình màu tháo rời cực lạ

Hisense A10 gây chú ý với thiết kế hai màn hình hiếm có: E-Ink ở mặt trước để đọc sách và màn hình LCD màu gắn từ tính phía sau có thể tháo rời khi cần giải trí

hisense-a10-01.jpg
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ora Ballet Cat - Volkswagen Beetle của Trung Quốc sắp được nâng cấp

Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".

1-2240.jpg
Great Wall Motor (GWM) là hãng xe nổi tiếng với nhiều mẫu xe có thiết kế và ý tưởng khác biệt. Tuy nhiên, Ora Ballet Cat lại là một trường hợp đặc biệt khi ngoại hình của mẫu xe này gần như giống hệt "con bọ" Volkswagen Beetle cổ điển.
2-1440.jpg
Ra mắt lần đầu vào năm 2022, Ballet Cat là một trong những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Ora và cũng là mẫu xe có thiết kế gây nhiều tranh cãi nhất. Xe sở hữu kiểu dáng tròn trịa với cản trước/sau mạ crôm, vòm bánh xe phồng lên và các đường nét bo cong đặc trưng của Volkswagen Beetle cổ.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Huawei ra mắt MatePad Air 2026 siêu mỏng, pin 10.100mAh

Huawei MatePad Air (2026) gây chú ý với thiết kế chỉ dày 5,3 mm, màn hình OLED 144Hz, pin 10.100mAh cùng bộ phụ kiện bàn phím và bút phục vụ học tập, làm việc.

Huawei vừa chính thức trình làng MatePad Air (2026), mẫu máy tính bảng mới thuộc phân khúc cao cấp với loạt nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và màn hình. So với thế hệ trước, thiết bị sở hữu ngoại hình mỏng và nhẹ hơn nhưng vẫn duy trì viên pin dung lượng lớn, hướng đến người dùng cần một chiếc tablet đáp ứng tốt cả nhu cầu học tập, làm việc lẫn giải trí. Cùng thời điểm ra mắt dòng Pura 90s Pro, MatePad Air (2026) cũng cho thấy Huawei tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường máy tính bảng với trải nghiệm ngày càng tiệm cận laptop.

Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở thiết kế. Huawei MatePad Air (2026) chỉ dày 5,3 mm và nặng 509 g, giảm đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm nhưng vẫn sử dụng khung nhôm nguyên khối để đảm bảo độ cứng cáp. Đáng chú ý, dù thân máy mỏng hơn, Huawei vẫn trang bị viên pin 10.100mAh, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng dài. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể phát video liên tục khoảng 16 giờ hoặc xem nội dung HDR trực tuyến trong khoảng 10 giờ sau mỗi lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới