[INFOGRAPHIC] Hisense A10, smartphone E-Ink với màn hình màu tháo rời cực lạ

Hisense A10 gây chú ý với thiết kế hai màn hình hiếm có: E-Ink ở mặt trước để đọc sách và màn hình LCD màu gắn từ tính phía sau có thể tháo rời khi cần giải trí
Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".
Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".
Huawei MatePad Air (2026) gây chú ý với thiết kế chỉ dày 5,3 mm, màn hình OLED 144Hz, pin 10.100mAh cùng bộ phụ kiện bàn phím và bút phục vụ học tập, làm việc.
Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 tại Hưng Yên quy tụ cộng đồng Sidecar cả nước, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn, giao lưu, thiện nguyện... và quảng bá du lịch.
Hơn 500 người đã chọn bảo quản lạnh sau khi qua đời, đặt cược vào tương lai nơi AI, công nghệ nano và y học có thể mang họ trở lại sự sống.
Ủy ban châu Âu miễn trừ kính thông minh như của Meta và các bãng khác khỏi quy định về pin, loại bỏ một trở ngại lớn cho việc mở rộng thị trường tại châu Âu.
Loạt hình ảnh thực tế của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới đây đã xuất hiện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng đầu tháng 8 tới.
Trump Mobile T1 được quảng bá rầm rộ nhưng những đánh giá đầu tiên cho thấy chiếc smartphone giá 12 triệu đồng này gây thất vọng về trải nghiệm và giá trị.
Hyundai Staria Hybrid 2026 vừa ra mắt Philippines gây chú ý nhờ cấu hình 7-11 chỗ, hệ thống kết nối Bluelink, ghế thư giãn, camera 360 độ, mạnh 245 mã lực.
Apple Intelligence trên iOS 27 Beta mang đến Siri hiểu ngữ cảnh cá nhân, AI xuất hiện xuyên suốt hệ điều hành - thứ mà người dùng iPhone chờ đợi suốt bấy lâu.
Mẫu SUV ID. Aura T6 được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, tích hợp công nghệ của Xpeng.
Thay vì lắp thêm điều hòa, nhiều đô thị Trung Quốc xây hệ thống làm mát tập trung, kết hợp AI và công nghệ tích trữ lạnh để giảm điện năng tiêu thụ.
Mẫu xe SUV cỡ lớn chạy điện sở hữu sạc siêu nhanh là BYD Denza N9 vừa được nâng cấp gói ngoại thất Dark Gold, xe sờ hữu logo phía trước được mạ vàng 24K.
VinFast chính thức mở nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF2 từ ngày 15/7 đến 17/7 với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.
Vision e-Sky là mẫu xe điện rẻ, nhỏ gọn nhất của Suzuki sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.
Toyota vừa ra mắt Corolla Sport G Z Active Elegance đặc biệt tại Nhật Bản nhằm kỷ niệm 60 năm dòng xe Corolla, phiên bản này nổi bật với màu sơn vàng độc đáo.
Leica SL3-P gây chú ý khi loại bỏ logo chấm đỏ huyền thoại để tăng tính kín đáo, đồng thời sở hữu cảm biến 44,2MP mới, lấy nét siêu nhanh và quay video 8K.
Ngày càng nhiều người tìm đến ChatGPT và các AI trò chuyện để tư vấn tâm lý, thậm chí dùng AI "kiểm chứng" lời bác sĩ.
Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.
Không quảng bá rầm rộ, Tiểu Hồng Thư vẫn tiến sát IPO 70 tỷ USD nhờ cộng đồng trung thành, nội dung đáng tin cậy và sức ảnh hưởng vượt khỏi Trung Quốc.
Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ miễn lệ phí trước trước bạ môtô và xe gắn máy, cấp đổi GPLX, giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô từ nay đến 28/2/2027.