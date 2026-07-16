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[INFOGRAPHIC] Hisense A10, smartphone E-Ink với màn hình màu tháo rời cực lạ

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Hisense A10, smartphone E-Ink với màn hình màu tháo rời cực lạ

Hisense A10 gây chú ý với thiết kế hai màn hình hiếm có: E-Ink ở mặt trước để đọc sách và màn hình LCD màu gắn từ tính phía sau có thể tháo rời khi cần giải trí

Thiên Trang
hisense-a10-01.jpg
#Hisense #A10 #smartphone #E-Ink #màn hình rời #thiết kế độc đáo

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