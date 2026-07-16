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Số hóa - Xe

Huawei ra mắt MatePad Air 2026 siêu mỏng, pin 10.100mAh

Huawei MatePad Air (2026) gây chú ý với thiết kế chỉ dày 5,3 mm, màn hình OLED 144Hz, pin 10.100mAh cùng bộ phụ kiện bàn phím và bút phục vụ học tập, làm việc.

Thiên Trang (th)

Huawei vừa chính thức trình làng MatePad Air (2026), mẫu máy tính bảng mới thuộc phân khúc cao cấp với loạt nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và màn hình. So với thế hệ trước, thiết bị sở hữu ngoại hình mỏng và nhẹ hơn nhưng vẫn duy trì viên pin dung lượng lớn, hướng đến người dùng cần một chiếc tablet đáp ứng tốt cả nhu cầu học tập, làm việc lẫn giải trí. Cùng thời điểm ra mắt dòng Pura 90s Pro, MatePad Air (2026) cũng cho thấy Huawei tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường máy tính bảng với trải nghiệm ngày càng tiệm cận laptop.

Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở thiết kế. Huawei MatePad Air (2026) chỉ dày 5,3 mm và nặng 509 g, giảm đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm nhưng vẫn sử dụng khung nhôm nguyên khối để đảm bảo độ cứng cáp. Đáng chú ý, dù thân máy mỏng hơn, Huawei vẫn trang bị viên pin 10.100mAh, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng dài. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể phát video liên tục khoảng 16 giờ hoặc xem nội dung HDR trực tuyến trong khoảng 10 giờ sau mỗi lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày.

Huawei MatePad Air (2026) sở hữu thiết kế chỉ dày 5,3 mm nhưng vẫn tích hợp viên pin dung lượng 10.100mAh.

Nâng cấp đáng giá nhất trên thế hệ mới là màn hình. Huawei đã thay thế tấm nền IPS trước đây bằng màn hình OLED 12 inch có độ phân giải 2.800 x 1.840 pixel, hỗ trợ tần số quét 144Hz và độ sáng HDR tối đa 1.200 nit. Màn hình cũng bao phủ dải màu DCI-P3, mang lại khả năng hiển thị rực rỡ, độ tương phản cao và chuyển động mượt mà khi xem phim, chơi game hoặc chỉnh sửa ảnh. Ngoài ra, lớp phủ PaperMatte tiếp tục được duy trì nhằm giảm hiện tượng phản chiếu ánh sáng, đồng thời tạo cảm giác viết gần giống trên giấy khi kết hợp với bút cảm ứng Huawei M-Pencil Pro.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm giải trí, Huawei còn hướng MatePad Air (2026) đến nhóm người dùng văn phòng. Hãng giới thiệu bàn phím chuyên dụng giúp biến máy tính bảng thành công cụ làm việc linh hoạt hơn. Dù chưa được tích hợp touchpad, phụ kiện này vẫn hỗ trợ thao tác soạn thảo văn bản, xử lý tài liệu và làm việc di động thuận tiện. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị hệ thống 6 loa, camera trước 12 MP phục vụ họp trực tuyến, camera sau 50 MP, kết nối Wi-Fi 7 cùng nhiều tính năng tối ưu cho hệ sinh thái Huawei.

Màn hình OLED 144Hz kết hợp phụ kiện bàn phím và bút cảm ứng giúp MatePad Air (2026) đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc và giải trí.

Hiện Huawei đã đưa MatePad Air (2026) lên trang web toàn cầu nhưng vẫn chưa công bố giá bán cũng như lịch phát hành tại từng thị trường. Với thiết kế siêu mỏng, màn hình OLED 144Hz, pin dung lượng lớn và khả năng mở rộng bằng bàn phím, bút cảm ứng, sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc máy tính bảng cao cấp. Nếu mức giá cạnh tranh, MatePad Air (2026) có thể trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu tablet phục vụ công việc và học tập trên thị trường trong thời gian tới.

#Huawei #MatePad Air #máy tính bảng #OLED #144Hz #pin lớn

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