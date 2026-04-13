Người dùng điện thoại cần làm gì để không bị khóa SIM theo Thông tư 08?

Từ ngày 15/4, người dùng điện thoại di động sẽ cần cập nhật, xác thực lại thông tin thuê bao theo quy định mới, để tránh bị khóa một chiều hoặc chấm dứt dịch vụ

Người dùng di động cần cập nhật xác thực khuôn mặt trước 15/4

Từ ngày 15/4, người dùng điện thoại di động sẽ cần cập nhật, xác thực lại thông tin thuê bao theo quy định mới. Ngoài các thông tin cá nhân cơ bản, việc xác thực khuôn mặt cũng sẽ được áp dụng. Các thuê bao không thuộc nhóm được miễn cần hoàn tất xác thực trước thời hạn, các trường hợp chưa xác thực thông tin có thể sẽ bị khóa một chiều sau 60 ngày hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Những ngày này, các doanh nghiệp viễn thông đang tăng cường thông báo, hỗ trợ để khách hàng sớm hoàn thành cập nhật thông tin, tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.

Viettel Telecom cho biết đã cung cấp tính năng xác thực thuê bao trên ứng dụng My Viettel. Người dùng có thể đăng nhập, chuẩn bị căn cước công dân (CCCD), chọn tiện ích Xác thực thông tin thuê bao và làm theo hướng dẫn. VinaPhone và MobiFone cũng đưa tiện ích mới lên ứng dụng di động.

Hiện nay, khi thao tác qua ứng dụng của nhà mạng, người dùng có thể mở app, sau đó thực hiện các bước như: chụp ảnh CCCD, ảnh chân dung, quét chip trên CCCD bằng điện thoại, kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác trước khi thực hiện bước ký hợp đồng, xác nhận bằng OTP và chờ hệ thống xác nhận cập nhật thành công. Thực tế, quá trình này mất khoảng vài phút.

Các nhà mạng khẳng định, người dùng có thể thực hiện bằng cách này ở bất cứ đâu, kể cả khi đang ở nước ngoài.

Những ngày gần đây, tại các điểm giao dịch, lượng khách đến xác thực thông tin cũng đông hơn. Hệ thống đường truyền dữ liệu luôn duy trì thông suốt, không xảy ra nghẽn mạng. Đặc biệt, những người lớn tuổi chưa thạo công nghệ đều được nhân viên hỗ trợ trực tiếp, hoàn tất thủ tục rất nhanh chóng.

Người dân cũng có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao qua ứng dụng VNeID. Từ nay đến 15/4, các nhà mạng sẽ liên tục gửi thông báo tới các đối tượng thuộc diện cần xác thực thông tin. Để tránh tình trạng hệ thống quá tải, nghẽn mạng sát thời hạn chót, người dùng nên tự kiểm tra và cập nhật thông tin ngay từ bây giờ.

Theo quy định mới, mọi số thuê bao di động đều phải xác thực bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Những thuê bao di động không phải xác thực sinh trắc học trước ngày 15/4?

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, việc xác thực thông tin thuê bao di động (bao gồm sinh trắc học khuôn mặt) được áp dụng rộng rãi nhằm chuẩn hóa dữ liệu và hạn chế SIM rác. Tuy nhiên, một số trường hợp không phải thực hiện xác thực sinh trắc học trước thời điểm này.

Cụ thể, các thuê bao được miễn gồm: Thuê bao đã đăng ký, xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) hoặc bằng thẻ căn cước/CCCD gắn chip khi đăng ký thông tin thuê bao; Thuê bao sử dụng chính số điện thoại để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2; Thuê bao di động H2H (giao tiếp người với người) đã đăng ký bằng các hình thức trên và được xác nhận đang sử dụng qua ứng dụng VNeID.

Với các trường hợp này, người dùng không phải xác thực lại thông tin và không cần bổ sung sinh trắc học khuôn mặt trước ngày 15/4/2026. Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ ngoại lệ: nếu người dùng thay đổi thiết bị sử dụng (đổi điện thoại gắn SIM), nhà mạng có thể yêu cầu thực hiện lại xác thực sinh trắc học để đảm bảo an toàn thông tin.

Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung xác thực sinh trắc học là giải pháp nhằm đối soát dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó nâng cao tính chính xác của thông tin thuê bao và hạn chế tình trạng SIM rác, lừa đảo viễn thông.

Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.