Người đăng tải, lan truyền “hồ sơ 88 trang” có thể bị xử lý ra sao?

Những ngày qua “hồ sơ 88 trang” lan truyền trên mạng liên quan “vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn” gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của các cơ quan chức năng.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường

Do đó, cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ và có những thông tin chính thức về sự việc để định hướng đúng đắn dư luận xã hội, tránh những nghi ngờ, đồn đoán hoặc những hành vi xuyên tạc bịa đặt gây hoang mang dư luận hoặc những thông tin lợi dụng sự việc để xâm phạm đến đời tư cá nhân, danh dự nhân phẩm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân.

Với những người đăng tải những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, mô tả tỉ mỉ hành vi tội ác trên mạng xã hội cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu trường hợp đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội, người đưa thông tin bịa đặt sai sự thật đó cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 288 về tội đưa thông tin trái phép lên mạng internet theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống lên mạng xã hội, nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin mô tả một cách ghê rợn lên không gian mạng. Bởi vậy, người đưa thông tin bị cấm lên không gian mạng sẽ tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp phát hiện ra những thông tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tổ chức cá nhân được quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra, thực hiện hoạt động tố cáo, tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hoạt động tự điều tra, tự quy kết, kết luận, kết tội thay cơ quan nhà nước.

Những nghi ngờ đồn đoán hoặc những thông tin bịa đặt có chủ đích trong những vụ việc như thế này sẽ rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân.