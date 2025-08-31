Người dân xếp ghế, trải chiếu giữ chỗ chờ xem diễu binh từ sáng 31/8

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để rà soát công tác chuẩn bị ổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo, việc lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật đã cơ bản hoàn tất.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)