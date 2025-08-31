Người dân xếp ghế, trải chiếu giữ chỗ chờ xem diễu binh từ sáng 31/8

Người dân rưng rưng xúc động khi xem Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Sáng 30/8, tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân nô nức tập trung xem Lễ Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong không khí trang nghiêm, từng bước chân rầm rập của các đoàn quân đi qua để lại niềm xúc động, tự hào trong lòng người xem.
Ký ức về những năm tháng gắn bó với màu áo lính luôn vẹn nguyên
Đồng Tháp sẽ có màn trình diễn pháo hoa 15 phút vào tối 2/9
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức bắn 120 giàn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương vào tối 2/9
Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để rà soát công tác chuẩn bị ổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo, việc lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật đã cơ bản hoàn tất.
Hàng vạn người nô nức chào đón đoàn khí tài tiến vào Quảng trường Ba Đình
Chiều 27/8, hàng vạn người dân ở Hà Nội nô nức chào đón đoàn khí tài diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.
