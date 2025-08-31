Hà Nội

Xã hội

Người dân xếp ghế, trải chiếu giữ chỗ chờ xem diễu binh từ sáng 31/8

Trưa 31/8, trên một số tuyến phố, người dân đã xếp ghế, trải chiếu để giữ chỗ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Thiên Anh
z6963364380710-676b9954ef9a632af6ac96d02b3c0d33.jpg
Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, ngay từ sáng sớm ngày 31/8, tức là còn 2 ngày nữa mới chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, những con đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã đã xuất hiện những người dân xếp chiếu, bạt giữ chỗ.
z6963364341124-510c3091b796703b5f6585015e23061c.jpg
Đa phần những người xếp chiếu, bạt giữ chỗ tại những tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều đến từ những tỉnh xa.
z6963364342795-f284a450b06dde237fc1678487a7eadf.jpg
Đường Hùng Vương đã bắt đầu có người giữ chỗ.
z6963364373331-5125e6c91720f25bfdd614c2e918f2cc.jpg
Một tấm bạt đủ để ngồi được chục người.
z6963364371148-c53f84a6b0baa157bba67ab0e4cef500.jpg
Thời tiết Hà Nội hôm nay thi thoảng vẫn có những cơn mưa, nhưng không làm nhụt khí thế của những người quyết phải xem bằng được lễ diễu binh.
z6963364375488-164b7de6433b8d4b6e89213df786e914.jpg
Một người dân chia sẻ, gia đình anh tới Hà Nội vào sáng sớm ngày 31/8. Sau khi xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bảo tàng Lịch sử, gia đình anh đã chọn góc đường Hùng Vương nơi có lều dã chiến để nghỉ ngơi và giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành...
z6963364384331-217d6f574df08de1e51cf9af8d703990.jpg
Những chiếc ghế cũng đã có chủ.
z6963364409798-502e7f661cec3e3a3f6714d3752d5e31.jpg
Một số người dân cho biết, lương thực, nước uống, áo mưa đã được chuẩn bị sẵn ở nhà. Chỗ tắm đã đã liên hệ với 1 nhà nghỉ gần đây để thuê theo giờ và gia đình thay nhau lên tắm rồi tiếp tục ngồi chờ.
z6963364412366-6346b442c8eb8fafd06e00d8c2d926e9.jpg
Những địa điểm được đặt các lều dã chiến là nơi được nhiều người lựa chọn để nghỉ ngơi và trông chỗ xem diễu binh, diễu hành.
z6963364413351-681fe5e30affa4b062bf7b8b11cc5842.jpg
Mọi thứ đã sẵn sàng.
z6963364377328-79dd6c13762e76f6e11cd30290ca942b.jpg
Trời có mưa cũng không ngại, chỉ ngại không có chỗ đẹp để xem.
z6963364338643-1337cf71ff38bd9d9a35299d987c7587.jpg
"Thông qua các trang báo và kênh mạng xã hội, tôi thấy các khối diễu binh, diễu hàng đi đẹp quá. Lòng háo hức muốn tận mắt hòa mình vào không khí lễ hội của non sông nên tôi cùng chồng chuẩn bị hàng trang xuống Hà Nội. Hy vọng thời tiết thuận lợi để bà con đỡ phải khổ", một người dân chia sẻ.
Tin 24/7

Người dân rưng rưng xúc động khi xem Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 30/8, tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân nô nức tập trung xem Lễ Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong không khí trang nghiêm, từng bước chân rầm rập của các đoàn quân đi qua để lại niềm xúc động, tự hào trong lòng người xem.

1-3353.jpg
Cô Lê Thị Hải (bên trái) cùng em gái là cô Lê Thị Yến - Ảnh: VGP/Thu Giang

Ký ức về những năm tháng gắn bó với màu áo lính luôn vẹn nguyên

Xem chi tiết

Tin 24/7

Đồng Tháp sẽ có màn trình diễn pháo hoa 15 phút vào tối 2/9

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức bắn 120 giàn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương vào tối 2/9

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để rà soát công tác chuẩn bị ổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo, việc lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật đã cơ bản hoàn tất.

1111.jpg
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng vạn người nô nức chào đón đoàn khí tài tiến vào Quảng trường Ba Đình

Chiều 27/8, hàng vạn người dân ở Hà Nội nô nức chào đón đoàn khí tài diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.

0.jpg
Ngày 27/8, Hà Nội náo nức chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
1.jpg
Từ sớm, hàng vạn người dân đã đứng kín hai bên đường Nguyễn Tri Phương, Cửa Bắc, Yên Phụ, đường Thanh Niên… chờ đón đoàn diễu binh.
Xem chi tiết

