Khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết, khởi động nhiều dự án mới tại Lâm Đồng

Các công trình giao thông, nhà ở xã hội, tái định cư được triển khai đồng loạt tại Lâm Đồng, cùng cả nước tạo khí thế thi đua mừng 80 năm Quốc khánh.

Sáng 19/8, cùng với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm, hưởng ứng chương trình trực tuyến từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Đây là hoạt động quy mô lớn, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Theo Ban Tổ chức, tại buổi lễ, 250 dự án, công trình đủ điều kiện đã được đồng loạt khởi công (161 dự án) và khánh thành (89 dự án) trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Trong đó có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Xét theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông chiếm 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị 44 dự án; công trình công nghiệp 57 dự án; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án; nhà ở xã hội 22 dự án; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án; văn hóa - thể thao 3 dự án; giáo dục 12 dự án; quốc phòng 1 dự án và y tế 10 dự án.

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án, công trình là 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 478.000 tỷ đồng (37%) và 802.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác (63%), bao gồm 5 dự án FDI với tổng vốn 54.000 tỷ đồng.

Khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, công trình đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) được cắt băng khánh thành sau gần 18 tháng thi công. Tuyến đường dài 3,6 km, rộng 36 m, có vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng đồng bộ với tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Công trình đưa vào sử dụng không chỉ hoàn thiện hạ tầng kết nối hàng không mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch biển, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển khu vực ven biển Phan Thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại lễ khánh thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tuyến đường mang ý nghĩa lịch sử, ghi dấu khát vọng phát triển của Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý chú trọng duy tu, bảo trì, bảo đảm khai thác hiệu quả và an toàn, hướng tới phục vụ sớm cho hoạt động của Cảng hàng không Phan Thiết.

Cùng ngày, tỉnh Lâm Đồng khởi động Dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tại xã Hàm Kiệm. Với diện tích 31,2 ha, dự án dự kiến cung cấp hơn 5.550 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của khoảng 20.000 công nhân và người lao động. Bên cạnh các khối chung cư, dự án còn có trường học, phòng khám, khu thương mại và hạ tầng văn hóa - thể thao, góp phần nâng cao đời sống an sinh xã hội.

Lễ khởi công là Khu tái định cư cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm.

Một công trình khác cũng được khởi công là Khu tái định cư cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm. Khu tái định cư rộng 3,5 ha, bố trí 129 lô đất cho hơn 500 người dân, với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng không chỉ bảo đảm chỗ ở ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng mà còn hình thành khu dân cư văn minh, hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề thuận lợi cho dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn.