Lâm Đồng khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Các dự án gồm khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, cầu Mỏ Vẹt và tuyến đường vào sân bay Phan Thiết được tổ chức khởi công, khánh thành sáng 19/8 tại Lâm Đồng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng sự kiện chính trị – lịch sử trọng đại của dân tộc, đồng thời khẳng định nỗ lực phát triển hạ tầng, phục vụ dân sinh và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, Lâm Đồng sẽ khởi công dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hòa Ninh II và dự án khu tái định cư tại xã Hòa Ninh nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Đường vào san bay Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ khánh thành 02 công trình quan trọng gồm tuyến đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) và cầu Mỏ Vẹt tại huyện Đạ Tẻh.

Các buổi lễ sẽ diễn ra sáng 19/8/2025, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ngành, địa phương, cùng đông đảo cán bộ, công nhân và nhân dân.

Đáng chú ý, lễ khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết sẽ được truyền hình trực tiếp, kết nối với chương trình khởi công, khánh thành công trình quy mô lớn do Trung ương tổ chức.

Phối cảnh sân bay.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mặt bằng, hậu cần, đảm bảo lễ khởi công – khánh thành diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Các lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại các địa điểm tổ chức.

Việc đồng loạt khởi công và khánh thành nhiều công trình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh Lâm Đồng, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.