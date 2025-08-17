Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Lâm Đồng khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Các dự án gồm khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, cầu Mỏ Vẹt và tuyến đường vào sân bay Phan Thiết được tổ chức khởi công, khánh thành sáng 19/8 tại Lâm Đồng.

Bảo Giang

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng sự kiện chính trị – lịch sử trọng đại của dân tộc, đồng thời khẳng định nỗ lực phát triển hạ tầng, phục vụ dân sinh và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, Lâm Đồng sẽ khởi công dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hòa Ninh II và dự án khu tái định cư tại xã Hòa Ninh nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

dau-tuyen-duong-vao-san-bay-phan-thiet.jpg
Đường vào san bay Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ khánh thành 02 công trình quan trọng gồm tuyến đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) và cầu Mỏ Vẹt tại huyện Đạ Tẻh.

Các buổi lễ sẽ diễn ra sáng 19/8/2025, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ngành, địa phương, cùng đông đảo cán bộ, công nhân và nhân dân.

Đáng chú ý, lễ khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết sẽ được truyền hình trực tiếp, kết nối với chương trình khởi công, khánh thành công trình quy mô lớn do Trung ương tổ chức.

phoi-canh-san-bay-phanthiet.jpg
Phối cảnh sân bay.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mặt bằng, hậu cần, đảm bảo lễ khởi công – khánh thành diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Các lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại các địa điểm tổ chức.

Việc đồng loạt khởi công và khánh thành nhiều công trình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh Lâm Đồng, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 80 công trình, dự án trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành các thủ tục để tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án lớn trên cả nước (truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án). Thời gian tổ chức vào ngày 19/8/2025.

#đường vào sân bay Phan Thiết #khánh thành sân bay Phan Thiết #dự án hạ tầng Lâm Đồng #khu nhà ở xã hội Hòa Ninh #khởi công cao tốc Bắc – Nam #kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Bài liên quan

Xã hội

Chi tiết các tuyến đường bị cấm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025); Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (sau đây viết gọn là Lễ kỷ niệm).

04ebc575-3137-4676-bf5e-27ae1c8a9628-17449624491221396900098.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Chuẩn bị khởi công đồng loạt các dự án quy mô lớn trên cả nước

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp.

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ họp báo thông tin về Lễ khởi công, khánh thành công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

đồng loạt khởi công công trình quy mô lớn

Xem chi tiết

Xã hội

Chi tiết các chương trình đặc sắc trong chuỗi sự kiện triển lãm thành tựu Đất nước

Triển lãm có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Kế hoạch số 3991/KH-BTC về tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm thành tựu Đất nước sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Triển lãm có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".